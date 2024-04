Hombre conmueve al cantar y dar de comer a su hijo enfermo tras abandono de su esposa

10/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más desgarradores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un hombre comienza a cantar tratando de ocultar el dolor que siente para que su pequeño hijo, quien está enfermo, pueda comer y alegrarse a pesar de haber sido abandonado por su madre.

Muchas personas esperan convertirse en padres para darle amor a sus hijos y hacer todo lo posible para que nunca les falte nada. Sin embargo, hay quienes no dudan en alejarse y dejar a sus "retoños" abandonados a su suerte o no muestran alguna preocupación por ellos, a pesar de ser los responsables de su bienestar.

Sale adelante por su hijo

En el material audiovisual, de solo un minuto y 38 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se ve a un hombre cuidando y alimentando a su hijo enfermo, tras ser abandonado por su esposa, en la Ciudad de Juárez, en México.

El sujeto identificado como Manuel contó a quien grabó la escena, que enfrentó dos de las pruebas más difíciles en su vida: el nacimiento de su hijo José, quien llegó al mundo con una discapacidad; y el abandono de la mujer a quien tanto amaba, porque no podía afrontar la salud del menor.

A pesar de que ello le provocó un gran sufrimiento, Manuel hizo todo lo posible para salir adelante y cumplir su rol de padre de forma inquebrantable. Es así como cada vez que tiene que dar de comer a su pequeño niño, canta una de las canciones que le gusta para calmarlo y a la vez alegrarle el día.

"Señor te pido lo ayudes y bendice a su hijo. Su dolor lo interpreta en sus canciones y hace feliz a su hijo con su voz", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al hombre por no derrumbarse y hacerse responsable del menor. Por otro lado, aprovecharon en criticar duramente a su esposa por dejarlos a su suerte y no preocuparse cómo estará su hijo sin ella.

"Todo un superhéroe para su hijo. Dios te bendiga, y a tu pequeño igual. Un hombre digno de admiración", "digno de ser padre", "espero que la madre del niño recapacite", "recuerden que existe el karma", "mis respetos para este gran señor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo tras el abandono de su esposa, un hombre no dudó en cantar y darle de comer a su pequeño hijo, quien tiene una discapacidad.