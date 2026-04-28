Influencer rusa quedó impactada con la hinchada de la 'U' y se viraliza en redes: "Qué bonito, me gusta"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El marco de la hinchada de Universitario en la previa del partido ante Alianza Atlético de Sullana, en las tribunas del Estadio Monumental, llamó la atención de una influencer europea hasta tal punto de sorprenderla. Todo quedó registrado en videos que de forma inmediata se viralizaron generando diversos comentarios.

Maravillada con Universitario de Deportes

Si bien es cierto el conjunto crema no tuvo un partido esperado ante el 'Vendaval' tras caer 2 a 0, en un cotejo perteneciente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, en las últimas horas la impresión de la joven creadora de contenidos rusa Masha Goryacheva al ver alentar a los aficionados de la 'U', antes del pítazo inicial, ha causado sensación.

En su viaje por Latinoamérica, la influencer ha pisado suelo peruano desde hace unos días atrás en compañía de su hermano y la pareja de él, recorrió diversas partes de Lima como Miraflores y Cercado de Lima, en este último tuvo la oportunidad de probar por primera vez emoliente así como comer cuy y hasta bailar una danza típica de la selva en plena calle.

Sin embargo, el lugar que al parecer le gustó mucho visitar fue el coloso de Ate, de acuerdo a sus publicaciones de Instagram. Al ingresar a una de las tribunas se encontró con hinchas alentando al conjunto dirigido por Jorge 'Coco' Araujo y atinó a expresar: "¡Wow!".

Además vivió la experiencia de estar debajo de un tifo grande de aliento para los jugadores de Universitario que frecuentemente suelen realizar los hinchas, dicho hecho quedó registrado en un audiovisual. "Mi video favorito de todos los videos de mi vida, solo quería ver un saludo", escribió en la descripción del post.

De igual forma, en otro clip se le observa sentada aplaudiendo y viendo cómo se llenaba de a poco el Estadio Monumental, sobre ello refirió "qué bonito". Asimismo, en su video más resaltante decidió unirse a la hinchada crema y vivir la experiencia única de cómo alentar al equipo peruano.

En este último video, Masha Goryacheva, portando la camiseta de Perú, se le observa feliz saltando y sonriendo junto a fanáticos a ritmo de los clásicos cánticos de la 'Trinchera Norte'. "No entiendo, pero me gusta", se le oye exclamar.

Video se viralizó y generó diversos comentarios

De forma inmediata el video de la influencer rusa siendo una fanática más de Universitario se viralizó y generó diversos comentarios así como reacciones por parte de los cibernautas.

"Es de la 'U'", "Estuviste en la norte", "Bien Masha", "Qué buen vibra traes", "Disfrutas mucho de la barra", "Quédate en Perú", "Qué linda y espontánea", fueron algunos de los comentarios.

Vivir la experiencia de disfrutar de cómo los hinchas de Universitario alentaban al equipo en la previa al partido ante Alianza Atlético, fue única para la influencer rusa Masha Goryacheva quien quedó totalmente sorprendida y expresó que dicho marco le gustó.