Mujer se burla de su pareja por pagar con monedas en una cita: "¿Para eso me invitas a comer?"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un video que se viralizó en redes sociales ha generado gran indignación, debido a que una mujer se burla de su pareja por pagar los alimentos que consumieron con monedas durante una cita. La mujer dijo sentirse avergonzada en el momento en que el hombre sacó monedas de un sol y céntimos para contar el dinero y finalmente pagar la cuenta.

Mujer se avergüenza de su pareja por pagar con sencillo

El video, que fue difundido por un medio local, habría sido grabado en Chiclayo. En el mismo, se puede apreciar el preciso instante en que un hombre está contando varias monedas de baja denominación, con el objetivo de pagar la comida que le invitó a su novia. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la indignación de ella.

"¡Qué vergüenza! ¿Para eso me invitas a comer? Yo te presto mejor . ¡Qué vergüenza! ¿No te da vergüenza? ¿Para eso tienes enamorada?", le decía la mujer a su novio mientras él intentaba sacar cuentas para que el dinero le alcance.

El momento más indignante, según varios usuarios en redes, es que la mujer lo condicionó a que no la invite si no tiene dinero. "Me haces pasar vergüenza. O sea, si no tienes con qué invitarme, otro día no me saques a pasear ", se le escucha decir a la joven mientras el hombre baja la cabeza.

Reacción de los internautas

La grabación se hizo viral en diversas plataformas y generó una ola de comentarios, especialmente críticas hacia la mujer. Los internautas la acusaron de ser convenida, irrespetuosa y hasta malagradecida, mientras que al hombre le expresaron su apoyo y destacaron el esfuerzo que hacía para pasar un buen momento con su pareja, aunque ella no lo valore.

"¿Por qué qué vergüenza? Las monedas también son dinero", "Ahí se nota que es una interesada", "¿Saben cuánto esfuerzo habrá puesto para conseguir esas monedas?", "Dinero es dinero, si te invitan, agradece", "Estas no conocen qué es la humildad, déjala donde la recogiste y corre sin mirar atrás", "Mejor lleva a cenar a tu madre, ella estará muy agradecida contigo", son algunos de los comentarios más populares.

Es así que, el video no solo expuso una incómoda escena de pareja, sino que también evidenció cómo pequeños gestos pueden marcar grandes diferencias en una relación. Para muchos, el episodio dejó una lección clara: más allá del dinero, lo importante es la consideración, el respeto y la intención detrás de cada detalle.