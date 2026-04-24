EE.UU: Mujer en camioneta comete descuido al volante y aplasta Lamborghini en estacionamiento de Florida

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un video difundido en redes sociales generó gran sorpresa entre los usuarios al revelar el accidente que se habría provocado en un estacionamiento ubicado en Florida, Estados Unidos.

En el video, se muestra como la conductora maneja por un lado a una velocidad intermedia. Sin embargo, por el otro lado y exactamente frente a la camioneta, se encuentra un auto deportivo de la reconocida marca Lamborghini.

Hecho impactante

Lo que debía haber sido un recorrido normal que se suele desarrollar en un estacionamiento, termino siendo un hecho que rápidamente se volvería viral en las plataformas digitales.

En el video captado, se ve como la camioneta de gran altura aplasta el carro deportivo de manera sorpresiva. Además, luego de lo ocurrido la conductora desciende del auto para ver con que había impactado en el estacionamiento de Florida.

Al ver la escena de lo sucedido, su primera reacción es alzar los brazos y tocarse la cabeza en señal de asombro y preocupación por lo que su vehículo había ocasionado.

🇺🇸 | Una mujer de Florida accidentalmente pasó con su camioneta sobre un Lamborghini que no vio en un estacionamiento. pic.twitter.com/11KKIFppvs — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) April 24, 2026

Según las declaraciones que ha dado el dueño del coche perjudicado, la mujer que operaba la camioneta reaccionó y se detuvo cuando su eje delantero quedó levantado y a la vista de todos.

Asimismo, este accidente habría ocurrido debido a la altura del vehículo de mayor peso. Esta situación, genero que, desde la perspectiva de la mujer que manejaba el carro, se cree un punto ciego y para ella sea imposible ver al automóvil que tenia en frente.

¿Qué ocurrió con el conductor afectado?

Luego del impacto, en el punto del accidente llegaron las autoridades correspondientes para verificar lo acontecido. Incluso, para poder liberar al carro que estaba debajo de la camioneta, se requirió el uso de maquinaria pesada, como una grúa.

Afortunadamente, cuando se dio el incidente, el peso del carro pesado no hizo que la puerta del conductor del auto de lujo quede bloqueada y ni bien ocurrió el hecho, puso salir del vehículo como medida de prevención de un daño que ponga en riesgo su salud.

A pesar del momento impactante, el dueño del carro de lujo resultó ileso y tomó la situación con tranquilidad, esperando los procesos pertinentes para que todo se regularice.

Finalmente, estos hechos captados en video, como el caso de la mujer que aplasta el Lamborghini, que además suelen ser poco comunes, hacen que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias al estar al volante y eviten causar accidentes que atenten contra la población.