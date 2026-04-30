Hombre pide acompañar a su esposa en el parto, pero se desmaya por la emoción: "No recuerdo nada"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un momento que debía ser inolvidable terminó tomando un giro inesperado. Un hombre que insistió en acompañar a su esposa durante el nacimiento de su hija terminó desmayándose en pleno parto, víctima de la emoción. La escena, registrada en video, se volvió viral y ha generado miles de reacciones en redes sociales por lo inusual y humano del episodio.

La emoción de ser papá

Según las imágenes que circulan en diversas redes, el padre ingresó al quirófano decidido a no perderse el nacimiento. Sin embargo, cuando los médicos iniciaron el procedimiento, su cuerpo no resistió la intensidad del momento. En cuestión de segundos, se desplomó, obligando al personal de salud a actuar con rapidez para asistirlo sin descuidar a la madre y a la recién nacida.

El hecho ocurrió en un hospital de Criciúma, en Santa Catarina, Brasil, durante una cesárea programada. Mientras un equipo médico continuaba con el parto, dos enfermeras auxiliaron al hombre en el suelo, elevando sus piernas y aplicando maniobras para ayudarlo a recuperar la conciencia en medio de la tensión del quirófano.

Tras lo ocurrido, el propio protagonista confesó que no recuerda el instante en que nació su hija. Solo tiene en mente haber entrado al quirófano y luego despertar rodeado de personal médico. Su esposa, por su parte, aseguró que él siempre quiso estar presente, pero la emoción fue más fuerte de lo que imaginaba.

@unitel.bo Un padre entró a la sala de parto para ver el nacimiento de su hijo, pero no aguantó y se desmayó #Padre #Hijo #Parto #VideoViral ♬ sonido original - Unitel Bolivia - UNITEL BOLIVIA

A pesar del susto, todo terminó bien. La clínica confirmó que el procedimiento no se vio afectado y que el padre se recuperó minutos después. Ya consciente, pudo finalmente cargar a su bebé, cerrando así una experiencia que, aunque caótica, se convirtió en una anécdota familiar difícil de olvidar.

¿Una persona se puede desmayar por la emoción?

Desmayarse por emoción intensa sí es posible y tiene una explicación médica. Se trata de una reacción conocida como síncope vasovagal, que ocurre cuando el sistema nervioso responde de forma exagerada ante estímulos como el miedo, la impresión o incluso la felicidad extrema, provocando una caída repentina de la presión arterial y del ritmo cardíaco.

En el caso del padre que se desmayó durante el nacimiento de su hija, la mezcla de nervios, expectativa y la intensidad del momento pudo haber activado este mecanismo. Estar en un quirófano, presenciar una cirugía y enfrentar una carga emocional tan alta pueden generar un impacto físico inmediato en algunas personas sensibles.

Aunque suele ser un episodio breve y sin consecuencias graves, este tipo de desmayo evidencia cómo el cuerpo puede reaccionar ante emociones extremas. Finalmente, lo ocurrido no pasó a mayores y se convirtió en una anécdota que mezcla susto, alivio y un recuerdo inolvidable para la familia.