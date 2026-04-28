Delincuentes ingresan a la casa de un famoso tiktoker peruano y se llevan equipos valorizados en S/ 12 mil

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La criminalidad no tiene límites. Un conocido tiktoker peruano fue víctima de la delincuencia luego de que sujetos desconocidos ingresaran a su vivienda en Chorrillos y se llevaran equipos valorizados en miles de soles. El robo ocurrió mientras el creador de contenido se encontraba fuera de casa participando en un evento de streaming, lo que facilitó el accionar de los delincuentes.

Roban casa de tiktoker en Chorrillos

Se trata de Miguel Miranda, popular en redes sociales como 'El Gotas' o 'Lagrimitas Jackson'. El influencer denunció que los ladrones forzaron la cerradura de su vivienda durante la tarde del martes 21 de abril. Al regresar horas después, encontró su hogar completamente desordenado y con múltiples objetos de valor desaparecidos.

Entre lo sustraído figuran herramientas esenciales para su trabajo digital, como laptops, una computadora gamer, equipos de transmisión, un televisor y una consola PlayStation. También se llevaron figuras de colección y dinero en efectivo. El perjuicio económico asciende a aproximadamente S/12,000, afectando directamente su principal fuente de ingresos.

"Ese día yo salí desde las cuatro de la tarde hasta las 2:00 a.m. y cuando volví ya no había nada. La chapa estaba rota. Por la ventana pude ver que ya no estaba mi televisor y mi PC gamer. Se llevaron mis cosas de streaming, los muñecos (de colección) y demás", contó a Panamericana.

El impacto no solo fue material. El creador de contenido halló también los dormitorios de sus hijos menores revueltos, con pertenencias esparcidas y muebles forzados. Esta situación incrementó su preocupación por la seguridad de su familia, especialmente tras recordar que días antes ya había detectado un intento de vulnerar la puerta de su vivienda.

Amigos de Miguel lo apoyan

Ante la falta de apoyo de las cámaras de seguridad cercanas, que no lograron registrar el hecho, el tiktoker decidió mudarse de inmediato. Mientras tanto, amigos cercanos han organizado una actividad solidaria para ayudarlo a recuperarse, en un gesto que evidencia el respaldo de su comunidad frente a este difícil momento.

"Como sabrán el 1 de mayo, es un evento que estamos organizando con mis amigos en conjunto, así que estoy buscando marcas o Influencers que se quieren sumar", dijo Miguel a través de sus historias, donde también se mostró que la pollada costará veinte soles y estarán presentes varias figuras conocidas del streaming.

Es así que, el caso refleja la creciente inseguridad que enfrentan muchos ciudadanos, incluso dentro de sus propios hogares. Más allá de lo material, el impacto emocional es profundo. Hoy, el tiktoker intenta rehacer su rutina, mientras su entorno demuestra que la solidaridad puede ser clave en momentos difíciles.