Surfista conmueve las redes sociales tras emotiva despedida de su perro en el mar

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un surfista ha conmovido las redes sociales con la emotiva despedida que le dio a su perro en medio del mar. Dicha escena se viralizó con gran inmediatez en diversas redes sociales en las que hubo comentarios y reacciones de toda índole.

El conmovedor adiós de un surfista a su perro fallecido

El surf costarricense perdió a uno de sus personajes más queridos. Thai, el famoso perro surfista que durante años acompañó al entrenador Diego Jiménez y se ganó el cariño de cientos de alumnos y turistas en las playas del país, falleció recientemente.

De acuerdo a un video, la despedida que el instructor de surf costarricense dedicó a su perro Thai, que dejó de existir a los 16 años tras una batalla contra el cáncer, se volvió viral en redes sociales por el homenaje que realizó en el mar de Santa Teresa, Costa Rica.

Thai era el compañero inseparable de Diego Jiménez y se convirtió en toda una atracción dentro de la escuela de surf. Mientras su dueño impartía las clases, el perro recibía a los principiantes, esperaba pacientemente en la orilla y parecía celebrar cada ola que lograban dominar.

La tranquilidad y cercanía del can hicieron que muchas personas lo recordaran como parte de la experiencia de aprender a surfear en Costa Rica. De acuerdo con las imágenes difundidas, se observa al surfista con su tabla decorada con flores sobre la cual está el can sin vida.

El instructor remó mar adentro hasta detenerse para despedirse de quien fue su compañero durante más de una década y media. Tras la partida a la eternidad de su inseparable amigo de cuatro patas, su dueño decidió darle un último adiós en el océano, lugar que ambos compartieron durante años.

Las sentidas palabras del surfista para su perro Thai

El surfista costarricense Diego Jiménez recurrió a sus redes sociales oficiales para que a través de un mensaje exprese su mensaje de despedida para su compañero Thai."Nos vemos pronto y nos sentimos siempre, en cada ola, en cada sunset, siempre en el mar", sostuvo.

La historia generó diversas reacciones en las redes sociales, donde los cibernautas compartieron mensajes de apoyo al instructor y recordaron a sus propias mascotas, destacando el vínculo que pueden formar las personas con los animales de compañía.

Como vemos, el video de un surfista despidiendo a su perro en medio del mar generó diversas reacciones y comentarios en las redes sociales. La conmovedora escena se ha vuelto viral por el emotivo adiós que tuvo el dueño a su can Thai.