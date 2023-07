Jaime Bayly: Joven se conmueve hasta las lágrimas al conocer al escritor en firma de libros

19/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El reconocido escritor y presentador de televisión, Jaime Bayly, inició esta semana la primera etapa de su gira de firmas por diversas librerías de Lima para promocionar su más reciente novela, "Los Genios". La jornada estuvo repleta de emociones y sorpresas, pero ninguna fue tan singular como la protagonizada por una joven lectora que conmovió a todos los presentes.

Se conmueve hasta las lágrimas

La Librería Crisol del Óvalo Gutiérrez fue el escenario elegido para el esperado encuentro entre el autor y sus admiradores. La cola para obtener la firma de Jaime Bayly se extendía por más de dos cuadras, y entre los entusiastas lectores se encontraba una joven, cuya emoción parecía desbordar por completo.

Al llegar frente a su ídolo literario, las piernas de la lectora comenzaron a temblar y las lágrimas no tardaron en brotar de sus ojos. Al notar la reacción de la joven, Jaime Bayly, con su característica cercanía y sensibilidad, se levantó de su asiento y la recibió con un cálido abrazo. El gesto paternal del escritor logró calmarla y devolverle la compostura.

Después de unos momentos de complicidad, Jaime Bayly procedió a firmar una copia de "Los Genios" con una dedicación esmerada. Además, para aligerar el ambiente, hizo una broma que arrancó risas entre los presentes: "¿Has comido hoy? Te lo pregunto en serio porque cuando yo no como y me da hambre me vienen unas ganas terribles de llorar".

El ciclo vital del libro

El cariño y la cercanía con sus lectores son aspectos que el escritor valora profundamente. Según sus propias palabras, la firma de libros representa el cierre del ciclo productivo del mismo y el momento en que se establece un vínculo especial con quienes disfrutan de su obra.

"El ciclo vital del libro termina cuando conoces al lector. En muchas ocasiones el lector me ha dicho 'tu libro me ayudó', 'me hizo salir del clóset', 'me permitió asegurarme, conocerme' o 'me cambió la vida para bien'. Eso es muy bonito y gratificante", expresó Bayly.

La jornada de firmas de libros resultó un éxito rotundo, no solo por la entusiasta recepción del público, sino también por el encuentro con esta joven lectora, quien dejó una huella imborrable en el corazón de Jaime Bayly.

Jaime Bayly se presentará en la Feria Internacional del Libro el próximo 22 de julio a las 6 p.m. y contará con una firma de libros para todos sus lectores. El escritor seguirá teniendo experiencias cercanas con sus admiradores, quienes encuentran en sus páginas historias que transforman vidas y despiertan emociones.