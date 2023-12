"Dijo rápido, no seguro": Joven intenta bajar refrigeradora de un cerro pero termina en el piso

En redes sociales encontramos los casos más peculiares y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde un joven perteneciente a un servicio de mudanza intentó bajar una refrigeradora de un cerro. El artefacto electrónico terminó en el piso por la falta de fuerza del muchacho.

En el material audiovisual, de solo 25 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre está caminando a paso lento por la orilla de un cerro en Lima, debido a que una persona estaba realizando la mudanza de sus cosas personales.

Tal como puede verse en el clip subido a TikTok, por un usuario de nombre Oscar, la refrigeradora va cayendo por el cerro mientras poco a poco se iba haciendo pedazos, hasta que toca con el suelo, pero ya era demasiado tarde: estaba totalmente destruida.

Si bien se desconoce con exactitud dónde y cuándo se registró este peculiar hecho, lo cierto es que el hombre en cuestión se convirtió en todo un personaje viral en las plataformas digitales. Incluso algunas personas han intentado revelar su identidad con la finalidad de no contratar sus servicios.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que esperan que a la próxima ocasión contraten a una persona que tenga fuerza.

"Mi primera chamba jaja", "Felizmente no se cayó con todo y refri", "La pregunta es si aún servía o no", "Jaja por hacerse el fuerte", "Por suerte él tampoco se cayó junto a la máquina, se salvó", "Bueno, lo intentamos", "dijo mudanza rápida, no segura", "pobre joven, el peso le ganó totalmente", "Jajajaja una persona más flaca no había", fueron los comentarios de algunos usuarios al ver el video.