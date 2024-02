Joven heladero sorprende al llevar a su novia sobre su carretilla y usuarios reaccionan: "Amor de verano"

01/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un joven heladero dejó sorprendido a más de uno al pasear a su enamorada sobre la carretilla con la que trabaja día a día por las calles de Lima, en Perú, robándose las miradas de los demás transeúntes.

Muchas parejas no dudan en demostrar cuánto se quieren y los mejores momentos que viven juntos, ya sea a través de videos o fotografías. A pocos días de celebrarse San Valentín, muchos buscan encontrar el regalo ideal para sorprender "al amor de su vida".

¡Se lucen enamorados!

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja de jóvenes pasean por una amplia avenida, pero es la mujer quien se robó la atención de todos al estar sobre una carretilla de helados como si fuera su medio de transporte para mantenerse siempre al lado de su enamorado.

El joven lucía emocionado y no dudaba en pedalear sin ningún problema, con lo que se demostró que el amor y el trabajo pueden ir de la mano, y no descuidar su relación.

El clip compartido por la cuenta de @peruanoqsr, generó miles de interacciones y alrededor de 35 mil reproducciones en la famosa plataforma china, que logró gran popularidad a nivel internacional.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en dejar sus más peculiares anécdotas sobre un amor de verano. Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en aplaudir a la mujer por no avergonzarse de pasear sobre una carretilla.

Piden no dejarla

"Ya no es cerca de ti, sino cerca de ella", "y yo con moto nadie me hace caso", "con la ola de calor bien pensado", "los heladeros tienen más vida amorosa que uno", "amor de juventud", "amor de verano", "si la chica acepta viajar así, te debe querer un montón", "ella es un millón de mujeres, así no existen ya", "no la cambies por nada en el mundo", "valora a esa mujer", "ahí es hermano, no la cambies", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver a un heladero paseando con su enamorada por las calles de Lima, pero es ella quien llamó la atención al estar sobre la carretilla demostrando cuánto se aman.