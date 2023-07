¡Triste final! Hombre lleva televisor en una moto y se le cae al suelo

La compra de un televisor es una alegría muy grande para algunas personas. Sin embargo, cuando tienes que llevar uno de 65 pulgadas en una moto, la situación se vuelve complicada. Esto fue lo que le sucedió a un hombre en Argentina, quien terminó en el suelo luego de caer del vehículo al perder el equilibrio.

Las imágenes del video que se volvió viral en las redes sociales fueron captadas por el pasajero de un auto que iba en la misma vía que el conductor de la moto.

Todo iba de acuerdo al plan. En el marterial audiovisual se ve como dos jovenes van muy campantes sobre una motocicleta.

Mientras uno de ellos conducía el vehículo, el otro llevaba el televisor sobre sus piernas de manera muy cuidadosa. La suerte parecía estar de su lado pues incluso llegaron sortear con facilidad a una camioneta y un auto.

Sin embargo, todo cambio cuando el conductor tuvo que pegarse hacia un pequeño vehículo.

El joven que llevaba el televisor se vio en la necesidad de mover el aparato tecnológico hacia su izquierda a fin de evitar que choque contra el auto.

Al momento de hacerse cambio, que parecía insignificante, el peso de la pantalla provocó que el sujeto pierda el equilibrio y termine en el suelo.

Pese a que las imágenes nunca muestran como terminó el aparato receptor por dentro, no fue necesario verlo para saber que sufrió un gran impacto.

Además del choque contra el suelo, el televisor tuvo que soportar el peso de la caída del hombre. El sujeto terminó rodando por un par de segundos en la pista.

Los daños parecían ser únicamente materiales pues no tardó demasiado tiempo en volver a pararse. Sin embargo, su compra no tuvo la misma suerte pues permaneció en la pista.

Como no podía ser de otra manera, el viral video terminó con cientos de reproducciones. Los usuarios de Youtube no dudaron en dejar sus comentarios y opiniones acerca de este terrible suceso.

"Que rata por no pagar un flete jajaja", "A la mier los 4k", "Para pagar transporte de envío no tenía y si para la tele", "tenía para comprar un 4k y no para pagar flete", "Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado", fueron algunos de los comentarios.