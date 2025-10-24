'Lemon Pay' ROMPE SU SILENCIO tras polémico video en el que HUMILLA a abuelitos: ¿Qué dijo el TikToker?

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Luego de estar envuelto en el panorama mediático tras viralizarse un video en el que humillaba a personas de la tercera edad, el titkoker peruano conocido popularmente como 'Lemon Pay' finalmente dio la cara y rompió su silencio defendiéndose por lo que hizo.

¿Qué dijo 'Lemon Pay'?

El último jueves 23 de octubre, el creador de contenido habló por primera vez sobre el audiovisual que generó que los usuarios de redes sociales mostraran su total rechazo hacía él.

En una entrevista concedida para el programa nocturno 'Desvelados' de América Televisión, trató de argumentar su actitud con las personas de la tercera edad a las que le lanzaba dinero al piso denigrantemente.

(Creo que no pusiste la parte en la que las personas no recogían el billete porque no vendía) No es así, porque si yo quisiera ser viral saldría a la calle a hacer cosas sin sentido y sin pensamiento propio", sostuvo el también youtuber.

Además, explicó que proviene de una familia de provincia y conservadora "que no sabe mucho de redes". "Trato de explicarles un poco igual están ahí preguntándose, cuestionándose. Mi tía es muy religiosa", dijo.

Asimismo, 'Lemon Pay' resaltó que se habría disculpado luego con ellos. "Parece que las personas se olvidaron que se les regaló más dinero a las personas, se olvidaron que sí se les pidió disculpa en el mismo día que se grabó el video", finalizó.

¿Qué sucedió con el TikToker Lemon Pay?

El popular influencer ha generado una ola de críticas tras la publicación de un audiovisual en YouTube bajo el nombre de "experimento social" en el que lanza dinero a personas de la tercera edad tras preguntarles si son pobres.

Esta grabación de inmediato ocasionó que los seguidores del tiktoker y cibernautas calificaron lo realizado por este personaje como una humillación dirigido a personas indigentes y ancianos.

En el cuestionado clip, el tipo de indumentaria oscura se acerca a un total de cinco adultos mayores, entre los que resaltan algunos que se dedican a la venta ambulatoria y otros identificados como indigentes y les formula la interrogante: ¿Desean dinero?

Frente a las respuestas afirmativas, Lemon Pay procede a lanzar el billete hacía el suelo lo que genera la mirada de desconcierto e incomodidad y todo grabado frente a la cámara.

Como vemos, el titktoker peruano 'Lemon Pay' rompió su silencio luego de estar envuelto en el panorama mediático tras viralizarse un video en el que humillaba a personas de la tercera edad. Al respecto trató de excusarse asegurando que formaba parte de un experimento social.