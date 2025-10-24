Daniel Noboa, presidente de Ecuador, denuncia intento de envenenamiento durante acto público

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Daniel Noboa, presidente de Ecaudor, denunció un presunto intento de envenenamiento en alimentos regalados durante un acto público celebrado en la provincia de Los Ríos.

El mandatario detalló que los productos entregados como obsequio contenían sustancias químicas peligrosas, lo que ocasionó que se levantara de inmediato las alertas de seguridad en su equipo.

Daniel Noboa revela intento de envenenamiento

El jefe de Estado ecuatoriano concedió una reciente entrevista a la cadena estadounidense CNN, allí reveló que se llevó a cabo el análisis a tres productos comestibles: una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao.

"Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular (...) es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque (empaquetado)", aseguró.

Tras ello la Casa Militar de la Presidencia ha presentado una denuncia penal y enviado muestras a laboratorios especializados. Al respecto, se obtuvo como resultados la presencia de cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno abriendo así una investigación para determinar el origen de estos compuestos.

Además, indicaron que los regalos alimentarios carecían de registro sanitaro, ello incrementó la preocupación de las autoridades encargadas de la protección del presidente de Ecuador.

En el diálogo con CNN, Noboa insistió en que la presencia de los tres componentes químicos no pudo darse por un proceso productivo habitual ni por descuidos, debido a que se encontraron en concentraciones inusualmente elevadas. "Capaz uno se pudo haber encontrado accidentalmente, pero los tres juntos, así, es imposible", reiteró el jefe de Estado.

Pronunciamiento de la empresa de productos

Por su parte, Yolanda Peñafiel, quien entregó los prodcutos y dirige la marca 'Yoli' fue clara al negar cualquier intención en contra del mandatario ecuatoriano expresando su tristeza y preocupación por las acusaciones. "Mi corazón no está para hacerle daño a nadie", declaró, subrayando que sus productos son artesanales y parte de su negocio familiar.

Cabe señalar que, este presunto intento de envenenamiento en contra del presidente de Ecuador, se suscita apenas dos semanas después que el propio Daniel Noboa denunciara un supuesto intento de asesinato. Cuando el vehículo presidencial fue atacado por manifestantes durante una propuesta contra las políticas del Gobierno.

