Una hilarante escena está sacudiendo las redes sociales en recientes días. En ese sentido, el caso engloba a un joven que simuló su atropelló para pedirle matrimonio a su pareja. El video compartido en TikTok, generó mucho revuelo por la extravagante acción del muchacho para sorprender a su novia.

A detalle, el corto evidenció al hombre tirado en el suelo, mientras algunas personas acordonaban el lugar, preocupadas por la situación. Seguidamente, se observó a una fémina, bastante mortificada, acercándose al sector para auxiliar al referido.

Instantes después, el muchacho se levantó de la vía, arrodilló ante los presentes e hizo la proposición nupcial a la joven. Tras analizar el contexto, la mujer terminó aceptando la pedida de mano y sellando la promesa con un tierno beso.

Los presentes por su parte, aplaudieron la escena romántica tras los segundos de preocupación vividos.

Viralizado el caso, miles de internautas aplaudieron al sujeto y su iniciativa apasionada; puesto que esta clase de sorpresas son poco empleadas por los jóvenes. Asimismo, se compadecieron de la muchachita, que vivió fuertes emociones en unos instantes.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@badbarbieale_april" tiene, por el momento, más de 4,6 millones de reproducciones, 734 mil likes, 3579 comentarios y más de 51 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Cada quien muere como mejor le parece", "Es terriblemente hermoso", "Es como algo psicológico", Si no me piden matrimonio así, no me caso", "Cada día más creativos", "El romanticismo de hoy", "Me enamoré", "Si no se van a morir y revivir para pedirme matrimonio, no quiero nada", "Cosas que nunca me sucederán", "Cansada de ser espectadora", "Si no va hacer eso mejor que ni me lo pida", "Nunca voy a entender esta manera de pedir matrimonio", "Me recordó cuando papá le pidió matrimonio a mamá".

