Mujer descubrió que su novio le era INFIEL gracias a que presos le 'hackearon' el WhatsApp

21/11/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven causó gran revuelo en las redes sociales tras contar la forma en que descubrió que su novio le era infiel: gracias a la ayuda de tres presos. El video se viralizó en la famosa plataforma china de TikTok.

Presos delatan a novio infiel

A través de un video, de solo nueve minutos y ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Flor Maidana explica que todo partió desde que unos presos en un intento de realizar un fraude mediante la modalidad de 'hackeo' de WhatsApp accedieron al celular de su novio.

Al revisar su móvil, los delincuentes descubrieron algunos chats que delataban su infidelidad y decidieron dejarlo en evidencia con Flor.

"Mi suegra me avisó que lo habían hackeado y me dijo que tenga cuidado. Después los presos se hicieron pasar por él y me pidieron plata, pero yo les dije que no porque ya sabía que lo habían hackeado", contó sobre el primer contacto con los detenidos.

Seguidamente, cuando ellos le revelaron el comportamiento de su novio, Flor accedió a hacer una videollamada y ese fue el momento en el que le mostraron todas las evidencias del engaño.

"Los presos me dijeron 'él te está engañando, Flor, y vos sos una chica muy bonita para que te pasen por encima así'. (...) Me mostraron el chat de esta chica de la que yo dudaba y lo llamaba 'amor'", dijo Flor.

Los detenidos le hicieron una videollamada para contarle las infidelidades.

Revelan chats de la infidelidad de WhatsApp

En las capturas de la conversación, el novio organizaba un encuentro con la amante, a la que llamaba 'amor'. Los reclusos, luego, le escribieron a la tercera en discordia para advertirle sobre Florencia. Además, encontraron otros chats con una chica más, a la que el chico le insistía para que le enviara fotos.

Presos mandaron capturas como pruebas de la infidelidad del novio de la joven.

Reacción del novio infiel

Por último, Flor explicó que "quería que me pidiera disculpas por la falta de respeto. Porque uno no tiene la obligación de quedarse con una persona, puede pasar que se enamore de otra. Lo que está mal es dañar a una persona que está dando todo por vos y yo lo di todo por él". Sin embargo, su pareja no solo no se disculpó, sino que también reaccionó entre risas.

¿Qué dijeron los internautas en TikTok?

Como era de esperarse, la escena se viralizó en redes sociales y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la situación en TikTok: "Terminó siendo un servicio a la comunidad", "pronta liberación para los nuevos amigos de las girls", "de presos a vigilantes".

De esta manera, una joven se enteró de que su novio le estaba siendo infiel después de que tres presos le hayan hackeado su WhatsApp. Los reclusos le mostraron conversaciones en las que conversaba con otra mujer.