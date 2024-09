Mujer renunció a su trabajo en financiera, pero se vengó de sus jefes de forma INESPERADA

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito caso donde una joven contó la inesperada acción que tuvo antes de renunciar a su trabajo, con el que dejó una irreparable pérdida económica a sus jefes de la financiera.

Muchas personas buscan mejores opciones laborales que les permitan solventar sus gastos y especialmente encontrar uno que les permita crecer profesionalmente con un buen clima en la empresa. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte y se ven obligados a tomar radicales decisiones.

Según el material audiovisual compartido en la famosa plataforma china de TikTok, de tan solo 14 segundos de duración, se conoce el caso de Ivonne, una joven que decidió dejar su trabajo cansada del mal ambiente laboral.

Sin embargo, antes de irse de la financiera, abrió una hoja de cálculo de Google Sheets para ir a la sección de 'Por Cobrar', donde se encontraba una lista de las personas que la empresa pensaba cobrar sus deudas.

Seguidamente, borra las filas con esos nombres de deudores de la compañía, lo que desencadenó un gran daño económico a su empleador.

"Como último acto de amor, renuncié y eliminé a los deudores antes de irme", explicó Ivonne, tratando de justificar su inesperada acción como un buen gesto para aquellos que no podían cubrir su deuda por distintas circunstancias.

No conforme con ello, decidió subir el video públicamente, asegurando que decidió dar un paso al costado de la financiera por "su tranquilidad y paz mental". El clip obtuvo alrededor de 660 mil 'me gusta' y casi 10 millones de reproducciones.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticarla por su "falta de ética laboral y profesionalismo", alegando que debió solo presentar su carta de renuncia sin perjudicar a nadie.

Por otro lado, algunos usuarios la aplaudieron porque se "vengó" sutilmente por una posible situación injusta que atravesaba en su trabajo.

"Eso no es un acto de amor, es ganarse un terreno en el cielo", "el karma te lo cobrará", "no es necesario hacer eso, la vida continúa y hasta el último día se debe ser fiel a la honestidad e integridad. No hay excusas", expresaron en TikTok.