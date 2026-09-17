¿Retorna a la TV? 'Bob el constructor' reapareció después de 18 años en stop motion para un comercial despertando nostalgia

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Nostalgia del pasado. El icónico personaje animado 'Bob' del programa 'Bob el constructor' retornó a su formato stop motion tras 18 años de ausencia en la televisión causando gran asombro en toda una generación que disfrutó de sus aventuras al lado de sus amigos.

'Bob el constructor' aparece en un comercial en el Reino Unido

En esta oportunidad, el recordado personaje de overol, botas, camisa a cuadros y casco amarillo ha regresado a las pantallas de la mano de E.ON Next, una importante comercializadora de energía residencial y empresarial en el Reino Unido.

La caricatura fue elegida para ser el protagonista de una campaña enfocada en promover las llamadas "habilidades verdes". En el video se observa al personaje narrando qué ha sido de su vida tras ya no aparecer en la televisión. Allí revela que dejó a un lado de las herramientas para practicar yoga, disfrutar del avistamiento de avesy que realizó un viaje a Australia.

Cabe señalar que este inesperado regreso también marca el retorno de Neil Morrissey como la voz de Bob, por primera vez desde 2011. La historia busca mostrar qué ha estado haciendo el personaje durante todos estos años.

La iniciativa de la que 'Bob' forma parte apunta a destacar cómo estas tecnologías pueden ayudar a reducir las cuentas de electricidad y entregar a los usuarios mayor control sobre su consumo energético.

El objetivo del gobierno de Reino Unido detrás del comercial

Esta campaña se contextualiza en la finalidad que se ha trazadao el gobierno británico de contar con un sistema eléctrico descarbonizado para 2030. Sin embargo, desde el sector advierten que todavía es necesario preparar a la fuerza laboral para implementar estas soluciones a gran escala.

De acuerdo a la comercializadora de energía residencial y empresarial E.ON UK, un proyecto realizado en Coventry mostró que los hogares pueden ahorrar, en promedio, 255 libras al año al combinar una batería doméstica con una tarifa eléctrica por franjas horarias.

BOB THE BUILDER ha regresado al stop motion después de 18 años en un nuevo comercial animado: pic.twitter.com/aosD0mHVVE — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) September 16, 2026

Además, vale indicar que la empresa también sostiene que estas tecnologías pueden aliviar la presión sobre la red, reforzar la seguridad energética y generar nuevos empleos.

En conclusión, el entrañable personaje televisivo 'Bob' del programa 'Bob el constructor' retornó en stop motion después de 18 años de su último capítulo. En esta ocasión la caricatura es el protagonista de una campaña enfocada en promover las llamadas "habilidades verdes" en Reino Unido, ello como parte de la producción de la empresa E.ON UK.