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¿Sé acabó la amistad? Alejandra Baigorria confiesa que se siente decepcionada de Mario Irivarren: "Era mi amigo"

Alejandra Baigorria rompe su silencio y deja entrever que revelaría secretos sobre Mario Irivarren, tras el escándalo del yate en Argentina que remeció la farándula peruana.

Alejandra Baigorria está decepcionada de Mario Irivarren
Alejandra Baigorria está decepcionada de Mario Irivarren (Composición Exitosa)

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 21/03/2026

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Alejandra Baigorria está luchando no solo por la traición de su esposo, sino también por la de uno de sus mejores amigos, Mario Irivarren, quien participó en la famosa fiesta del yate junto a Said Palao, sabiendo que él estaba casado. La empresaria aseguró que siempre guardó reserva sobre el comportamiento de Mario, pero ahora la verdad saldrá a la luz.

Alejandra rompe palitos con Mario Irivarren

La 'Rubia de Gamarra' respondió varias preguntas de los periodistas que la abordaron esta tarde. Consultada al respecto sobre los comentarios que indican que estaría recibiendo el karma, luego de supuestamente apañar a Mario Irivarren y Vania Bludau en su boda, Alejandra dijo que consideraba a Mario un gran amigo, pero eso estaría por cambiar.

"Mario era mi amigo, por eso yo callé muchas cosas. En algún momento sabrán todos qué es lo que realmente pasó, todos, inclusive Onelia", dijo, dando a entender que próximamente saldrían detalles poco conocidos de la relación entre todos los involucrados en el escándalo.

En esa misma línea, afirmó que se siente completamente decepcionada, no solo de Mario, sino también de Patricio Parodi, con quien compartió muchos momentos junto a su esposo y con quien, en múltiples oportunidades, viajó y hasta asistió a su boda.

"Sí, sí me decepcionó. Sí me decepcionó porque, al final, el hombre tira para el hombre, pues, ¿no?", agregó.

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Finalmente, Alejandra confirmó que tuvo una breve conversación con Onelia Molina tras el ampay presentado en Magaly TV, la firme. La rubia indicó que habló con ella en privado y sin intermediarios, lo cual indicaría que dejaron sus rencores en el pasado, debido a que ambas resultaron afectadas por la fiesta del yate en Argentina.

Alejandra aún vive con Said Palao

En declaraciones para un programa de espectáculos, la 'Gringa de Gamarra' aseguró que el momento que está atravesando no es nada sencillo. Consultada sobre si aún mantenía comunicación con su esposo, fue sincera al decir que sí, aunque resaltó que hay cierta distancia entre ellos.

"Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Él está en la casa también, no les voy a mentir", dijo en un inicio.

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En esa misma línea, Alejandra aseguró que no le importan las opiniones de las demás personas respecto a la decisión que tomará sobre su matrimonio con Said. También dijo que está evaluando tomarse unas breves vacaciones para despejar su mente y tomar una decisión final.

Es así que, el escándalo involucra a Alejandra Baigorria, Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi, Vania Bludau y Onelia Molina. Las declaraciones han reavivado la polémica y dejan abierta la posibilidad de nuevas revelaciones sobre la fiesta del yate en Argentina.

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