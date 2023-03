21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Ni Vin Diesel se atrevió tanto! Las inundaciones en el norte y centro del país han dejado divertidos momentos a pesar de los embates de la naturaleza en diferentes lugares. El paso del ciclón Yaku provocó que hayan lluvias intensas y más de una ciudad terminó bajo el desastre. Es así, que un abuelito no vio mejor manera que cruzar las calles utilizando su silla de ruedas y se volvió rápidamente en tendencia en las redes sociales.

El video, que fue compartido por la usuaria @lish.980 en TikTok, ya cuenta con más de 26 millones de reproducciones y cerca de 400 mil comentarios en la plataforma en pocos días.

Abuelito no "creyó en nada" y cruzó inundación con silla de ruedas

Un hombre atravesó calles repletas de agua con su silla de ruedas.

Por consiguiente, en el clip se puede observar como un anciano, sin importarle el grado en que las vías estaban obstruidas por grandes cantidades de agua, avanza tranquilamente con su unidad de traslado diario como si fuera un automóvil y generó la risa de más de uno que encontraba en la zona.

Incluso, la joven que captó el hilarante hecho, colocó de fondo el popular audio de la conocida propaganda del coche de juguete 'Tereneitor', un clásico de la infancia de muchos.

Algunos de los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y aprovecharon para decir que el hombre parecía que estaba manejando un "todo terreno" o que estaba "huyendo" de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en forma de broma.

Otros, señalaron que ese "Hot Wheels" no lo tienen en su colección o que el sujeto, fue quien le "enseñó" al mítico personaje de los comics, Aquaman, los secretos para dominar el agua.

"Pero al menos no se mojó los pies", "Yo esperando que no hubiera un hueco", "Voy manejando muy rápido para que no me alcance la ley", "Los ancianos dominan el mundo que soporten", "Un 4x4 todo terreno", "Las piezas se venden por separado son de Mattel", "Técnicamente no camina", "Dice la leyenda que ese señor le enseñó a Aquaman", "Por eso quiero una silla de ruedas", "El primer video que me sale en TikTok y es una joyita", fueron las diversas opiniones de los cibernautas.

De esta manera, el abuelito se convirtió en tendencia en TikTok al utilizar su silla de ruedas como vehículo para cruzar las inundaciones en su ciudad.