Niña recreó salón de belleza y maquilló a su perrita: ''Quedaste bella''

Si de juegos se trata, que mejor que tener al lado a tu mascota. Ello quedó demostrado con un nuevo video subido a TikTok, el cual tiene como protagonistas a una niña y su perrita con la que jugó al salón de belleza e incluso la maquilló.

En el video subido por el usuario @AmparoyAtenea, se aprecia primero a la menor recreando con sus juguetes un salón de belleza, luego se atrevió a maquillar a su fiel amiga, su perrita. Esta tierna escena, prontamente se volvió viral en la plataforma china.

En las imágenes también se observa el preciso momento en el que la niña acicala a su perrita de raza pitbull mientras canta ''Acróstico'', la nueva canción de Shakira. Además, la mascota lleva puesta en su cabeza una llamativa vincha rosada, lo cual la hace entrar totalmente en personaje.

Tal y como se muestra en el clip, la pequeña niña peina de forma muy cuidadosa a su amiguita de cuatro patas como parte de su servicio de 'maquillaje profesional', por lo que finalmente se le oye decir a la niña ''Quedaste bella''.

Lo más curioso de este hecho es que la perrita esperó muy tranquila a que su pequeña dueña terminará de producirla.

Sin duda, este episodio emocionó mucho a toda la comunidad virtual de TikTok, por que el video superó los más de 12 millones de reproducciones y el millón de 'me gusta'.

Además, cientos de usuarios no dudaron en dejar su comentario expresando la gran ternura que les causó dicha escena.

"No es la raza, es la crianza", "Y ella que la niña le haga de todo, qué amor", "Este video no es muy anticonceptivo que digamos", "Lo más tierno y hermoso que he visto", "Cuando me pregunten qué es el amor, yo mostraré este video", ''Eso es el verdadero amor, lo demás son copias'', ''Nuestros caninos son puro amor'', fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores y demás cibernautas que se cruzaron con el tierno video.