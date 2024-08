Pareja sorprende en su boda sirviendo una gallina entera en la sopa para cada invitado

03/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En una boda, la celebración y el compartir con seres queridos son fundamentales, y en redes sociales, un peculiar banquete ha capturado la atención de muchos. Esteban Morocho (@estebanmoroch) publicó un video en TikTok que muestra un momento singular en un casamiento: ¡Un caldo de gallina que llevaba completa!

La grabación ha generado una avalancha de comentarios y reacciones entre los usuarios, resaltando el impacto cultural y culinario del platillo.

Peculiar caldo de gallina en boda

El usuario Esteban Morocho (@estebanmoroch) publicó en TikTok un video que muestra cómo, en una boda en Ecuador, se sirven grandes cantidades de caldo de gallina.

En el video se observa que cada invitado tiene en su plato una gallina entera, lo que evidencia la abundancia y generosidad del banquete. El tamaño del ave hace que sobresalga del cuenco en el que se sirve, creando una imagen impactante que destaca la opulencia del festín.

Reacciones en redes sociales

El video de Esteban Morocho ha desatado una serie de reacciones en TikTok, con usuarios comentando y bromeando sobre la abundancia del platillo.

"Macario fuera el más feliz", "Entonces cuando es de res, dan media cava a cada uno", "Donde es que es la fiesta a mi cuando me invitan me dan arroz con espíritu de pollo", "Yo con dos gallinas armo la fiesta para 40 invitados", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Otro caso similar

En el video, compartido el año pasado por el usuario @edisonnoboa29, se observa que los invitados disfrutan de su caldo de gallina en tinas en lugar de platos hondos. En la distancia, se puede distinguir a la novia con su vestido y velo.

Algunos internautas tomaron el video con humor, haciendo bromas, mientras que otros expresaron su sorpresa por desconocer esta costumbre en comunas de la sierra ecuatoriana.

"Cuando gane la lotería no diré nada, pero habrá señales", "Ya hasta el hambre se va, costumbres de mi lindo Ecuador", "Tenían que haber puesto el cucharón, no cucharitas", "Y sólo es un aperitivo, luego es la comida", "Me sirven así y yo automáticamente, por favor, me empaca para llevar", fueron algunos de los comentarios.

El autor del video parece ser un DJ que ofrece sus servicios en una variedad de eventos, desde fiestas de cumpleaños hasta bodas.

El video de la boda ecuatoriana no solo ha llamado la atención por la singularidad del platillo, sino también por la forma en que refleja la riqueza cultural y la tradición gastronómica de Ecuador.