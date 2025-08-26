Pastor pide matrimonio a viuda durante funeral de su esposo: "No la dejó ni llorar"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que debía ser una solemne ceremonia de despedida terminó convirtiéndose en una gran controversia que rápidamente dividió opiniones en redes sociales. En medio de rezos, cánticos y lágrimas por la partida de un difunto, un pastor de una iglesia sorprendió a todos con una decisión insólita: pedirle matrimonio a la viuda justo durante el funeral de su esposo.

Pide matrimonio a viuda durante funeral

Lo que debía ser una ceremonia solemne, cargada de silencio y oraciones por el descanso del difunto, se convirtió en una insólita escena que ahora le está dando la vuelta al mundo. Todo sucedió durante el sepelio de un hombre cuyo ataúd reposaba en medio del templo.

Mientras los cánticos religiosos resonaban y los asistentes pedían fortaleza para la familia, el pastor de la iglesia decidió dar un paso inesperado. Sin previo aviso, se arrodilló frente a la viuda y le extendió un anillo, pidiéndole matrimonio delante de todos los presentes.

La mujer, visiblemente afectada, se encontró en medio de la sorpresa y la confusión, ya que apenas se reponía de la pérdida de su esposo. Dicha escena fue grabada por uno de los asistentes y rápidamente publicada en redes sociales, donde se desató la tormenta de comentarios.

Reacciones en redes sociales

Para muchos internautas, la escena resultó indignante porque el momento no era el adecuado y porque no se respetó el dolor de la familia. "No la dejó ni llorar", fue una de las frases más repetidas en redes sociales, donde criticaron la actitud del pastor por convertir un funeral en un acto personal.

Sin embargo, no todos lo vieron de la misma forma. Otros usuarios señalaron que, aunque el lugar y la ocasión no fueron los más correctos, la propuesta podría interpretarse como una muestra de apoyo hacia la viuda, dándole una segunda oportunidad de encontrar felicidad en medio de tanto dolor.

"Qué poca vergüenza del pastor y de la viuda, igual ya estaban desde antes de morir el hombre. Hipócritas", "Oportunista el pastorcito, seguro ya le ponían los cuernos al difunto desde hace años. Será que eso lo habrá matado del susto de lo que vio", "Ahí hay gato encerrado, hay que investigar bien, bien de qué falleció", fueron algunos comentarios.

El insólito hecho ocurrido en pleno funeral, donde la viuda lloraba la muerte de su esposo y terminó recibiendo una propuesta de matrimonio del pastor frente al ataúd, deja claro que este momento seguirá dando que hablar.