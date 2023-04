"¿Un sireno en Chorrillos?": Hombre decidió nadar en una pileta

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Lima vive una intensa ola de calor que ha ocasionado que muchos peruanos busquen la forma de mantenerse frescos y ventilar sus viviendas. Sin embargo, un hombre ideó una estrategia que sorprendió a más de uno en las calles de Chorrillos.

Un video publicado por la cuenta de @gianninamendivil en la plataforma de TikTok, muestra a un hombre nadando en una pileta. Muchos seguidores quedaron impactados porque al lado se encuentra también el mar donde podría fácilmente ir a nadar.

Sin embargo, el hombre decidió nadar en la pileta para combatir el calor del momento y empezó a realizar movimientos como un 'pez en el agua' sin que nadie lo interrumpiera o tratara de detenerlo.

"El hombre pez": seguidores reaccionan al video

Como era de esperar, el video que pronto se volvió viral por la curiosa acción del hombre, no tardó en tener cientos de comentarios donde las personas tomaron con buen humor la escena, pero otros lo criticaron y se mostraron preocupados señalando que esos sitios a veces están con electricidad y pudo poner en peligro su vida.

"Genial, ahora le pondrás rejas", "es un sireno", "¿por qué no llaman a la policía?", "qué bendición", "muy bien", "las hermosas infecciones que va a tener", "no les da miedo esas piletas tienen electricidad", "que se compre un agua helada", "vengan a Piura, aquí está fresquito", "ese para por todo Miraflores centro", "de ahí al hospital, con la infección por todos lados que le va a dar", "el calor está fuerte", "el loco de Larcomar", "quien fue el arquitecto que diseñó esa pileta por qué no lo hizo más alto", "ese pez ya está frito", "bacterias entrando por la oreja", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.

¿Qué dice el Senamhi sobre el calor en Lima?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que se presentará un incremento de la temperatura en la costa; el cual se tiene previsto se mantenga hasta el siguiente martes, 11 de abril.

Es importante mencionar que, según informó la entidad, el otoño de este año será más cálido de lo normal en la costa central y norte del país; por ello, hasta el 5 de abril, en Lima y Callao se presentaron 25 noches cálidas, pese a que el verano terminó hace más de dos semanas.

Asimismo, la temperatura en esta temporada debería descender, sin embargo, se han reportado que estas han alcanzado picos extremadamente cálidos, que ha obligado a los ciudadanos a despojarse de alguna prenda, e incluso dormir con la ventana abierta y ventiladores, especialmente en la noche.