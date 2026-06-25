Terremoto en Venezuela: Nayib Bukele despliega ayuda humanitaria tras sismos

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Salvador ha iniciado una operación de ayuda humanitaria destinada a Venezuela, luego de que un terremoto sacudiera diversas zonas del país. El presidente Nayib Bukele lidera este esfuerzo logístico para garantizar que la asistencia llegue pronto a las víctimas.

Despliegue logístico y operativo

El plan establecido por las autoridades salvadoreñas contempla el despliegue de tres aviones de carga, los cuales transportan insumos médicos, herramientas de rescate y personal altamente capacitado. Esta misión de ayuda busca fortalecer las capacidades de respuesta ante la emergencia que atraviesa el pueblo venezolano.

El gobierno salvadoreño mantiene un compromiso firma con la cooperación internacional durante situaciones críticas, garantizando el envío constante de suministros básicos. El equipo enviado trabajará directamente en las áreas más golpeadas por los terremotos.

"Ya se encuentra en camino el primer avión con personal, equipo e insumos que brindarán ayuda a nuestros hermanos venezolanos. Que Dios los guíe y los proteja durante esta misión", publicó.

Los especialistas se encuentran preparados para ejecutar maniobras de búsqueda y rescate técnico en las estructuras afectadas por el sismo. La coordinación estrecha con las autoridades locales permitirá optimizar el uso de los recursos enviados y salvar vidas en las zonas vulnerables.

Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos que brindarán ayuda a nuestros hermanos venezolanos.



Que Dios los guíe y los proteja durante esta misión 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/pCOQAFmZcT — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Impacto y asistencia internacional

La llegada de la ayuda salvadoreña a suelo venezolano representa un alivio significativo para las labores de búsqueda y atención sanitaria. Las autoridades locales han coordinado la recepción de estos recursos para distribuirlos de manera eficiente entre los damnificados del terremoto.

El primer contingente enviado por Bukele ya ha comenzado a integrarse con los equipos de respuestas locales para maximizar la eficacia de la ayuda humanitaria. La prioridad actual sigue siendo la atención integral de las personas afectadas y la estabilización de los servicios básicos dañados.

La colaboración internacional continúa siendo vital para mitigar los efectos del desastre, consolidando una red de apoyo humanitario. El gobierno venezolano ha valorado la rapidez con la que se articuló este puente aéreo, permitiendo una respuesta técnica adecuada ante las graves secuelas que quedaron.

Te lo cuentan y no lo crees. Qué desesperación tan grande. Se salvaron por un pelo. #Venezuela #Terremoto 🚨‼️🆘 pic.twitter.com/7rNILpCl4r — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Los insumos entregados incluyen medicinas esenciales, kits de potabilización de agua y refugios temporales para las familias que perdieron sus hogares. Esta cooperación internacional asegura que las necesidades básicas estén cubiertas mientras avanzan las evaluaciones técnicas en las áreas geográficas más dañadas.

El presidente Nayib Bukele reafirmó su compromiso mediante el envío de recursos esenciales y personal técnico, logrando concretar una ayuda humanitaria clave para atender la tragedia en Venezuela, garantizando así el respaldo necesario a los ciudadanos afectados durante esta difícil emergencia humanitario internacional.