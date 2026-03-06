Nieta de la popular 'Abuela Norma' denunció ser víctima de agresión: "Me han tirado una cachetada"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Zully Zoum, creadora de contenido y conocida por ser nieta de la popular 'Abuela Norma', reveló que fue víctima de agresión física y verbal por parte de jóevenes en el distrito limeño de San Miguel.

Nieta de 'Abuela Norma' denuncia agresión

A través de un video publicado ayer en su cuenta oficial de TikTok, la joven influencer, cuyo nombre verdadero es Jacquelin Peña, explicó a detalle lo que sucedió y realizó una denuncia pública contra 3 jovencitas.

De acuerdo a su manifestación el acto ocurrió en la cuadra 7 de la avenida Libertad el pasado miércoles 4 de marzo cuando se encontraba en compañía de su hermana y su mascota 'Lulú' paseando y yendo a una tienda a comprar.

"De repente nos cae un cohetillo a la altura de nuestro rostro el cual revienta en el piso, al momento que este cohete, como otros que estaban ahí, ha reventado. Mi perra ha salido corriendo del lugar, mi hermana ha ido detrás de la perra y yo fui a increpar a estas tres mujeres que se reían", relató en un principio la creadora de contenido.

Además, Zully Zoum calificó el hecho como "vandálico", afirmó que ante la situación una señora que se desplazaba por la zona llamó a personal de Serenazgo del distrito de San Miguel debido a que las féminas se encontraban reventando coehetes asustando también a otras personas.

@zullyzoum Denuncia Pública San Miguel - Si pueden identificar a las personas que me agredieron en el video agradecería me hagan llegar sus nombres, de igual manera dejo constancia en este video de sus amenazas. ♬ sonido original - zullyzoum

Amenazaron a Zully Zoum

"Al momento que yo he ido a encararlas ellas me amenazan, se acercan a mí y entre las tres me cierran (el paso) diciéndome como qué voy a hacer yo. Cuando saco mi celular, ellas empiezan a caminar mucho más rápido", reveló.

Según el material audiovisual se observa a una de las tres jovencitas cubriéndose el rostro y a su lado otra burlándose y realizando una seña obscena a la afectada, mientras que una tercera caminaba más adelante.

"Estas mujeres me han golpeado, me han tirado una cachetada en el rostro y yo lamentablemente no me pude defender porque no soy agresiva y porque es evidente que son menores de edad. No me he defendido, ellas me han atacado, me han agredido y se han ido (...) me encuentro muy asustada porque me han amenazado", manifestó.

Como vemos, en un acto condenable, la creadora de contenido y nieta de la popular 'Abuela Norma' realizó una denuncia pública tras ser víctima de agresión por tres mujeres en el distrito de San Miguel. Tras ello reveló que ya presentó una denuncia en la comisaría