Profesora de la UNI reprende a alumnos con peculiar consejo: "Muchos ingenieros terminan en la cárcel"

Una profesora de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dejó impactados a sus alumnos al darles un consejo peculiar para que sepan que deben tener cuidado al ejercer sus carreras, ya que un fatal error los podría llevar a la cárcel.

Muchos jóvenes logran estudiar la carrera de sus sueños y dan su mayor esfuerzo para poder aprobar cada uno de los exámenes de los cursos que se imparten en sus respectivas casas de estudios para graduarse con honores y convertirse en grandes profesionales.

En el material audiovisual, de solo dos minutos y 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varios alumnos de la UNI se encuentran prestando atención a su profesora del curso de Contabilidad General, quien les revela la importancia que tendrán cada una de sus decisiones una vez que logren graduarse como ingenieros industriales.

La docente les advirtió que un error no solo puede llevar a la quiebra a la empresa donde trabajan sino que incluso podrían ser acusados hasta llegar a la cárcel porque "ellos firmaron como los responsables".

"Lo que sí no se olviden de algo, yo ya los veo como ingenieros, ingenieros que van a tomar decisiones. Si tú vas a tomar una mala decisión en tu empresa la vas a quebrar y quién va a ser el responsable, ¿yo?, no, tú, el que ha firmado porque no sabía. Eres el responsable, tienes que firmar, el banco no va a gestionar nada, si tú no lo firmas ingeniero (...) Por eso tienes que aprender", expresó la profesora de la UNI muy decidida.