"Pudo terminar en tragedia": Joven salió expulsado de juego extremo

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando viajamos al interior del país aprovechamos en conocer sus paisajes, centros turísticos y también en realizar distintas actividades como deportes de aventuras o de alto riesgo.

Es así como un video de TikTok publicado por @soynoticias12, y con el fondo musical de "Un velero llamado Libertad", se volvió viral en distintos medios y redes sociales por mostrar el momento en que un joven que buscaba divertirse al realizar una actividad extrema, sale volando al abismo del mirador de Cabrapata, en Ayacucho.

"Un momento de terror"

Todo iba bien, amigos y personas cercanas al joven, se mostraban felices y entre risas, hasta que el juego se desprende de las bases y se ve caer al joven hacia el abismo. En ese momento las risas se transforman en lamentos y gritos de desesperación.

"Usuario sale expulsado al barranco cuando era impulsado en un juego extremo en el nuevo mirador de Cabrapata en el sector de Huascahura, Humanga, Ayacucho", se lee en la descripción del video compartido en TikTok.

Negocio clausurado

Tras el accidente, autoridades de la Municipalidad Provincial de Huamanga clausuró el negocio de "juegos extremos", por los mismos hechos que no brindan la seguridad del caso a favor de las personas que podrían hacer uso de este tipo de servicios, tal como sucedió y se muestra en el video de TikTok.

La medida también fue tomada porque la Defensoría del Pueblo de Ayacucho pidió la intervención inmediata de la subgerencia de Fiscalización y Defensa Civil de la Municipalidad.

"Ya no me subo a ningún juego": reacciones al video

Como era de esperar, el video compartido en la plataforma china sorprendió a más de un seguidor de la cuenta y no dudaron en comentar sus preocupaciones por el joven.

"Ese truco se puede hacer una vez en la vida", "literal, se marchó", "ay no... ya no me subo cuando vaya", "yo solo quiero saber si está vivo o muerto", "no soy ingeniera ni nada, pero como que a la vista se ve que no iba a aguantar", "el efecto exacto de adrenalina que buscaba", "una aventura que jamás volverá a repetir", "esa adrenalina incluye en el juego", "ese es un giroscopia, pero desde que es una estructura cuadrada lógico que iba a pasar esto", "para empezar todo el diseño estaba encima del suelo y no había como un tipo de concreto para que al aparato lo sostuviera", "eso sí es un juego extremo", "por eso no tengo fe a esos juegos", fueron algunas de las reacciones al video viral.