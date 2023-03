Makanaky: Defensoría solicita a Fiscalía investigar confesión de tiktoker sobre presunta violación sexual

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las recientes declaraciones de Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, han alarmado a la población y entidades. La Defensoría del Pueblo emitió un mensaje rechazando lo narrado por el tiktoker e instando a la Fiscalía de la Nación a actuar de oficio para abrir una investigación en su contra.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad compartió un comunicado público en donde alegaban que el creador de contenido habría ejercido una de las "formas más atroces de la violencia de género". En esa misma línea, señaló que el Estado debe atender con eficacia este tipo de casos y la sociedad debería de condenar y dejar de normalizar este tipo de violencia.

Defensoría pide a la Fiscalía que investigue a Makanaky

La Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía de la Nación a investigar al tiktoker Makanaky tras declaraciones que parecerían indicar que habría cometido el delito de violación sexual.

#DeUnaVezPorTodas Rechazamos hechos narrados por Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, donde admitiría la comisión de un delito. Solicitamos a @FiscaliaPeru investigar el hecho de oficio, ya que también podría constituir apología del delito de violación sexual. (1/2) pic.twitter.com/ocZwQxob0Q — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 27, 2023

¿Qué dijo Makanaky?

En la última entrevista del programa "Cha' Kalato" de Jonathan Maicelo publicado en Youtube, el tiktoker Einer Alva León "Makanaky" contó cómo fue el inicio de su vida sexual a sus 15 años. La audiencia se sintió indignada tras enterarse que el polémico creador de contenido forzó a una menor a tener relaciones sexuales con él.

"Fue a los 15 años, con una chibola. (Mis amigos) Me dijeron: '¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer'. No quiso dejarse y mis amigos, como son 'fríos', la cogieron (...). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron porque ellos son 'fríos de fríos'", contó Makanaky.

Jonathan Maicelo se mostró sorprendido con lo contado y le cuestionó si se trataría de una violación, pero el tiktoker intentó justificarse indicando que fue idea de sus compañeros de colegio.

"No nada, la joven al final quiso. Han pasado años. Incluso me saludo con ella. Eran chiboladas", mencionó.

Confesión de Makanaky

Tiktoker Makanaky confesó que junto a sus amigos forzaron a una menor a tener relaciones sexuales con él.

¿Quién es Makanaky?

Einer Gilbert Alva León es un creador de contenidos nacido en Trujillo. En internet, los usuarios lo conocen como Makanaky, un personaje que saltó a la fama tras salir a protestar totalmente desnudo. Luego de ese episodio, fue ganando miles de seguidores en sus redes sociales por su forma de ser y sus llamativos videos.

Makanaky ha incursionado en el mundo de la música y en el de la pornografía tras una invitación de la famosa productora para adultos InkaProductions.