Joven rechaza a pretendiente que la invitó a pasear por una plaza: "Anda a trabajar y me invitas a un bar"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una conocida tiktoker se volvió viral tras contar una historia en la que rechazó salir con un hombre, debido a que solo le invitó a pasear por la plaza. Según dijo, lo mandó a trabajar para que así pueda invitarla a un bar o a comer algo. Su punto de vista llamó mucho la atención y generó un amplio debate en redes sociales, donde muchos la apoyaron, pero otros se mostraron en contra.

Joven desprecia a pretendiente sin dinero

Melina Pacielo es una joven argentina que comparte gran parte de su vida en TikTok. En uno de sus videos más recientes, reveló que un hombre la invitó a tomar mates en una plaza, lo cual le generó mucha confusión y terminó por rechazar la propuesta, ya que consideró que no era suficiente para ella.

"Estaba hablando con un pibe y me dice: 'Gorda, ¿estás para ir a tomar unos mates a la plaza? ¿Vos ves el clima? O sea, está lloviendo y tú pensaste que yo te iba a decir que sí toda romántica...'", dijo en un inicio.

Sin embargo, lo que más sorprendió es que Melina aseguró que la única forma en que saldría a tomar mates a una plaza es con sus amigas, más no con un pretendiente. La influencer incluso dijo que mandó al hombre a trabajar para que al menos tenga dinero y pueda invitarla a un restaurante o bar donde tener una velada romántica.

"Los mates en la plaza los tomo con mis amigas. Si vos querés invitarme a algún lado, esperá a cobrar o andá a trabajar, o a hacer algo, y después me invitás a un barcito, a comer algo. Pero a la plaza no, a la plaza voy con mis amigas", agregó.

Reacción en redes sociales

La actitud de Melina no pasó desapercibida para sus seguidores y otras personas que llegaron a ese video por recomendación de la plataforma. Mientras algunos apoyaban la idea de que un hombre debe ser más cuidadoso al momento de invitar a salir a una mujer, otros indicaron que no había nada de malo en optar por un plan más casual.

"Hola, hermosa, yo sí te llevaría a comer algo", "Está perfecto, hermana, hay que hacerse valer; si quieren salir, que paguen o inviten", "Y si te puedo llevar a comer, solo dime dónde y cuándo", "No veo nada de malo en que te invite a la plaza por primera vez, quizá está poniendo a prueba el tipo de mujer que eres", "Yo tampoco hubiera aceptado, prefiero quedarme en mi casa", son algunos de los comentarios que generaron debate.

Es así que, el caso evidencia cómo las expectativas en las citas pueden generar posturas divididas en redes sociales. Mientras algunos priorizan gestos sencillos y espontáneos, otros valoran experiencias más elaboradas. Al final, todo depende de la compatibilidad y acuerdos entre ambas personas, donde el respeto y la comunicación resultan claves para evitar conflictos.