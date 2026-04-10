Famosa influencer pierde la vida tras anunciar que tenía problemas con el alcohol: ¿Qué le pasó?

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La comunidad digital atraviesa un momento de conmoción tras conocerse la inesperada muerte de una popular creadora de contenido, cuya partida ha generado tristeza y múltiples reacciones entre miles de seguidores. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron su incredulidad ante el repentino fallecimiento de una figura que destacaba por su cercanía y estilo auténtico.

¿De quién se trata?

Se trata de Zepa, conocida como Zepa-chan, una influencer de 26 años que logró reunir cerca de 1.4 millones de seguidores en distintas plataformas. La noticia fue confirmada a través de un breve comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), donde se informó que falleció de manera inesperada y que su funeral se realizó en estricta privacidad.

Asimismo, el mensaje difundido en redes sociales expresó agradecimiento hacia quienes acompañaron a la creadora durante su vida, destacando el cariño recibido por parte de su comunidad. Sin embargo, no se brindaron detalles sobre las causas de su muerte, lo que ha generado diversas interrogantes entre sus seguidores y el público en general.

"Disculpen la repentina notificación. Zepa ha fallecido de manera inesperada. En nombre de la persona fallecida, me disculpo por esta noticia tan abrupta. El funeral se llevó a cabo únicamente con los familiares. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que recibieron en vida del difunto", se lee en el tweet.

Muere influencer Zepa

Cabe recordar que Zepa-chan se caracterizaba por compartir contenido de comedia y aspectos de su vida cotidiana. En ese contexto, también habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo, mencionando en varias ocasiones su alto consumo y sus intentos por reducirlo, lo que generó empatía entre muchos de sus seguidores.

Reacción en redes sociales

Finalmente, la noticia ha provocado una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde sus fans han resaltado el impacto positivo que tuvo en sus vidas. Mientras tanto, las circunstancias de su fallecimiento continúan sin esclarecerse, dejando un vacío en la comunidad digital que la acompañó hasta sus últimos días.

"Me reí tantas veces con los videos de Zepa-chan, y ahora recibir la despedida de esta manera...", "No puedo creer que Zeph-san haga una publicación tan insensata. Espero que sea un secuestro malicioso de la cuenta", "Todavía no puedo creerlo, pero ruego de corazón por el eterno descanso de su alma", expresaron.

En medio del dolor y la incertidumbre, la partida de la joven influencer deja una profunda huella entre sus seguidores, quienes hoy la recuerdan con cariño. Su historia también abre una reflexión sobre la salud mental y el impacto de las luchas personales.