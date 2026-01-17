¡Atención bañistas! Radiación UV alcanzará niveles muy altos este fin de semana en playas de Lima

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que durante este fin de semana se prevén niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral de Lima. Por tal motivo, la entidad ha exhortado a la población a extremar cuidados principalmente en las horas en las que hay mayor intensidad de calor.

Fin de semana con rayos UV altos

Una de las actividades favoritas de los peruanos durante la temporada de verano es disfrutar de las playas y permanecer durante un tiempo prolongado bajo el sol, sin embargo, no todos son conscientes de los riesgos que puede conllevar exponerse a ello.

En tal sentido, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente informó que hoy sábado 17 y mañana domingo 18 de enero se registrarán niveles muy altos y extremadamente altos de radiación UV en balnearios de Lima Metropolitana.

Al respecto, de acuerdo a la escala de Índice Ultravioleta, los niveles de 8 a 10 corresponden a una categoría de peligro muy alto. A su vez 11 u otra cifra mayor se cataloga como extremadamente alto, lo que representa un mayor riesgo para los ojos y la piel.

¿Cuáles son los pronósticos para el sábado 17 de enero?

En Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, ubicados al norte de la capital, se pronostica una radiación de 11. En dichos balnearios, las temperaturas fluctuarán entre temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 23 °C.

Además, en las playas del centro entre las que figuran balnearios como La Punta, Costa Verde, Agua Dulce, La Chira, Mamacona, Pachacamac, Pulpos, El Silencio, Punta Rocas, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Puerto Viejo, los termómetros marcarán las temperaturas mínimas que oscilan entre 19 °C y máximas de 23 °C.

¿Cuáles son los pronósticos para el domingo 18 de enero?

Mientras tanto, Senamhi ha pronosticado que para este domingo 18 de enero las playas del norte de Lima, se conservará una medición de 11 en el nivel de radiación registrando temperaturas entre 19 °C y 23 °C. Por su parte, los balnearios del centro, el valor se ubicará en 10 y los registros térmicos serán de 18 °C hasta 22 °C.

Cabe mencionar que este incremento de la radiación UV, se encuentra asociado a la disminución estacional del ozono, gas que tiene como función proteger a la población justamente de los rayos ultravioleta y a su vez a las condiciones meteorológicas.

A fin de que los bañistas estén precavidos, el Senamhi anunció que este fin de semana se prevén niveles muy altos de radiación ultravioleta en diversas playas de Lima.