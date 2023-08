Ariana Bolo Arce rompe el silencio: ¿Recibió propuesta para 'El gran chef: famosos' y la rechazó?

La tercera temporada del exitoso programa culinario 'El gran chef: famosos' ha dado mucho de qué hablar entre los seguidores del show. Uno de los puntos más destacados ha sido la ausencia de Ariana Bolo Arce, una popular creadora de contenido con una gran base de seguidores en YouTube. A pesar de las numerosas peticiones de los usuarios en redes sociales para que se sumara al elenco del reality de cocina, no formó parte de la lista de participantes.

Los fanáticos del programa no dudaron en expresar su sorpresa y descontento en las redes sociales al no encontrar el nombre de Ariana Bolo Arce entre los concursantes de 'El gran chef: famosos'. Ante la creciente especulación y cuestionamientos acerca de su ausencia, la influencer decidió abordar el tema y compartir detalles sobre su posible participación en el programa.

En una entrevista exclusiva con La República, Ariana Bolo Arce abrió su corazón y reveló sus pensamientos acerca de la situación. La creadora de contenido admitió que, a raíz de las numerosas menciones y etiquetas en redes sociales, decidió prestar más atención al programa y encontró en él un entretenimiento ameno.

Sin embargo, aclaró que nunca recibió una oferta formal por parte de la producción de Ricardo Morán para participar en 'El gran chef: famosos'.

"No se me ha dado la oportunidad, no me han tocado la puerta, pero nunca le doy el no a estas cosas. Agradezco muchísimo a las personas que nos etiquetan en TikTok, Facebook y Twitter, porque fue muy conmovedor", compartió Ariana Bolo Arce.