Shakira y Susy Díaz se lucieron en la 'caminata con la loba': así fue el sorpresivo encuentro entre ambas divas

16/11/2025

La noche del sábado 15 de noviembre quedará grabada en la memoria de miles de fanáticos peruanos. Shakira regresó a Lima como parte de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour", con una puesta en escena vibrante, emotiva y cargada de simbolismo. Pero uno de los momentos más comentados de la velada fue su caminata junto a Susy Díaz.

La artista colombiana apareció en las pantallas del Estadio Nacional luciendo un traje plateado brillante, rodeada de su "manada": un grupo de fans e influencers peruanas seleccionadas para acompañarla en el escenario. Entre ellas, destacó la presencia de Susy Díaz, quien caminó junto a Shakira en la actividad denominada "Caminando con la loba".

Susy Díaz, ovacionada

La participación de Susy no pasó desapercibida. Vestida con un atuendo llamativo y su característico carisma, la excongresista y figura televisiva fue recibida con aplausos por parte del público. En redes sociales, las imágenes y videos del momento se viralizaron rápidamente, generando comentarios que iban desde la sorpresa hasta la celebración de su presencia.

"Fue un honor caminar con Shakira. Es una mujer poderosa, una loba de verdad", escribió Susy en sus redes, acompañando su publicación con fotos del evento. La interacción entre ambas artistas fue breve pero significativa, y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

A Susy Diaz no la habrán puesto a caminar junto a Shakira, pero se zurró en todo mundo y le metió su apretón a la enana! pic.twitter.com/OLJvwn4RiU — Pajita (@MeDicenPajita) November 16, 2025

Tres noches con la loba

El concierto del sábado fue el primero de tres fechas programadas en Lima. Shakira volverá a presentarse este domingo 16 y cerrará su paso por Perú el martes 18 de noviembre. Según Teleticket, solo quedan entradas disponibles para la última función, lo que confirma el éxito rotundo de la gira en el país.

Además de Susy Díaz, se ha confirmado que otras figuras del espectáculo nacional y del mundo digital participarán en las próximas caminatas junto a la cantante. La iniciativa busca celebrar la diversidad y el empoderamiento femenino, uno de los ejes centrales del nuevo álbum de Shakira que le da el nombre a la propia gira: "Las mujeres ya no lloran".

La caminata de Shakira junto a Susy Díaz no solo fue un gesto simbólico, sino también un guiño a la cultura popular peruana. En una gira que celebra la fuerza femenina, la presencia de figuras locales añade un matiz único a cada presentación. Lima, por lo visto, también camina con la loba.