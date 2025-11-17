Callao: Incautan botella de tiner, S/ 1500 y otros objetos prohibidos en penal Sarita Colonia

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ejecutó un megaoperativo extraordinario en el penal Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao. Los insólitos hallazgos alertan sobre la situación actual en las cárceles del país.

La intervención estuvo liderada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y se desarrolló en el Pabellón N.º 06. Allí, los reos contaban con una cantidad significativa de objetos prohibidos de los que disfrutaban al margen de la ley.

Los agentes incautaron desde artículos de cuidado personal como perfumes y desodorantes en spray hasta artefactos electrónicos para su diversión como televisores, consolas de videojuegos y un radio negro.

También decomisaron cigarros, correas, cargadores, un pantalón táctico, una billetera con anotaciones y hasta una botella de 350 ml con tiner. Esta sustancia inflamable sirve para diluir y limpiar diversas pinturas.

Hallazgos graves de dos reos

En el momento del proceso de registro personal, el interno Cajusol Yauyo Andrés de Alessandro fue descubierto ocultando un dispositivo USB dentro de una billetera, por lo que fue intervenido.

Minutos después, los agentes del GOES descubrieron a otro de los reos en una situación grave: Busnego Ruiz Feiver Isaac tenía en su poder no solo S/ 1500 en efectivo, sino también una llave de grillete. El interno escondía las pertenencias en una billetera blanca.

Según indica el INPE, ambos hallazgos representan riesgos directos para la seguridad interna del penal.

El operativo estuvo a cargo del GOES, que ejecutó la intervención en trabajo conjunto con autoridades penitenciarias, la Fiscalía de Prevención del Delito y personal de seguridad del establecimiento.

El Inpe afirma que estas acciones reafirman el compromiso institucional de "fortalecer el orden, la seguridad y la legalidad en todos los penales del país".

Megaoperativo simultáneo en 68 penales

Como parte de las medidas para luchar contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo de un megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país el pasado 15 de noviembre.

"Hemos dispuesto un Megaoperativo en todos los penales del país, estamos en constante revisión de cada pabellón, cada celda, buscando eliminar todo ilícito que pudiera dirigirse desde alguna cárcel del país", enfatizó el titular del INPE.

Según detallaron, como producto de la intervención se hallaron 14 celulares, 3 routers repetidoras, 358 ketes de droga, entre otros objetos que se encuentran prohibidos.

