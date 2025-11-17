17/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina y Mario Irivarren pasan por un difícil momento en sus vidas. A través de sus redes sociales, la pareja compartió un emotivo mensaje en el que expresan la tristeza que tienen por la pérdida de un miembro de su familia: "su bebé".

Onelia Molina se quiebra por la pérdida de su "bebé"

Los integrantes del programa reality 'Esto es Guerra' (EEG), hicieron uso de sus cuentas de Instagram para expresar el pesar que sienten por la muerte de su querida "bebé", un integrante más de su familia que siempre estuvo con ellos en los buenos y malos momentos, compartiendo las más divertidas aventuras.

Fue Onelia Molina quien lanzó primero un desgarrador mensaje para despedir a "Nieves", su querida mascota que crio junto a su pareja, Mario Irivarren. A través de una publicación, la chica reality subió una serie de imágenes y videos donde se la ve compartiendo al lado de su querida perrita, todo acompañado de las más sentidas palabras por perder a un ser querido en su vida.

"Ayer mi mundo se vino abajo, los que me conocen saben lo que significa Nieve para mí, ayer un pedazo de mi ser, la bebe de mamá se fue de mi lado, pasó un accidente y qué feo es reconocer que no podré verla más", señaló en un inicio.

Emotiva despedida de "Nieves" en redes

Seguidamente, expresó que su perrita, a quien consideraba como su hija, falleció el 15 de noviembre y si no lo anunció ese mismo día era porque aún procesaba el dolor de saber que no podrá tenerla más junto a ella físicamente. Asimismo, detalló que su partida se debería por un accidente.

Aprovechó en destacar que "Nieves" estuvo junto a ellos alrededor de cuatro años, 2 meses y 23 días, siempre ayudándolos a levantar sus ánimos con sus más divertidas ocurrencias.

"Tuve 04 años 2 meses y 23 días a la mejor , la que nunca me falló, la que nunca me faltó , la que siempre estuvo ahí , la que me vio reír , llorar , gritar , sufrir , ver literal mis peores versiones y siempre estuvo ahí a mi lado moviéndome la cola , lamiéndome las lágrimas y sacándome sonrisas , te voy a extrañar por siempre mi pinchecha hermosa", escribió la pareja de Mario Irivarren.

Finalmente, expresó su deseo de poder volver a encontrarse con ella en otra vida y que su querida "Nieve" sepa que "mamá te ama con todo su ser". El mensaje no tardó en recibir cientos de comentarios de sus seguidores, quienes lamentaron la noticia y le dieron el pésame.

Mario Irivarren lamenta la pérdida de "Nieves"

La pérdida de "Nieves" también afectó a Mario Irivarren. El chico reality no dudó en lanzar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram recordando los mejores momentos al lado de su perrita: entre viajes, aventuras y demás, siempre dejando en claro que más que una mascota fue siempre considerada como su "hija" a quien tanto amaba.

"Te voy a extrañar todos los días de mi vida hijita hermosa, gracias por haberme aceptado, por haberme querido y haberme mostrado el amor más puro y sincero que pude conocer, tú partida me deja un vacío enorme", indicó.

Onelia Molina y Mario Irivarren compartieron con sus seguidores el dolor que sienten por haber perdido a su "bebé", "Nieves", su querida mascota. La pareja recibieron las condolencias de amigos y familiares en sus redes sociales.