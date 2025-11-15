Muere reconocida actriz y cantante española tras ser atacada en una residencia para adultos mayores

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un crimen ocurrió durante la noche del jueves 13 de noviembre en la ciudad de Ávila en España dejando enlutada a la escena artística del país. Según la información preliminar, la artista fue atacada por un habitante de la residencia donde ambos vivían.

Crimen en residencia de ciudad española

Se trata de Encarnita Polo, reconocida artista de los años 60 y 70 considerada la reina del flamenco pop. La mujer de 86 años vivía en la residencia para adultos mayores Decanos de Ávila en la cual fue atacada por otro residente. El motivo del ataque aún permanece en investigación. Según los primeros indicios, fue atacada mientras dormía.

Encarnita Polo fue un ícono de la cultura popular de España durante la segunda mitad del siglo XX. Dentro de su repertorio musical, una de sus canciones más conocidas fue 'Paco, paco, paco' que gozó de gran popularidad.

Al día siguiente del crimen, la Policía Nacional de España confirmó el fallecimiento de la cantante de Sevilla. En la información proporcionada a los medios locales, indicaron que habría sido atacada por uno de sus compañeros.

Sospechoso fue detenido

El sospechoso del crimen sería un residente del albergue de 68 años de edad y perteneciente al área de Psiquiatría. Según información preliminar, el presunto asesino habría salido de su habitación y dirigido hacia el área donde se encontraba la artista. El ataque se habría dado durante la noche.

Luego del crimen, el hombre fue dirigido hacia el área de Psiquiatría del Hospital de Ávila donde permanece bajo custodia policial. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila indicaron para medios españoles que, en primera instancia, no encontraron motivación para el crimen más allá de lo que calificaron como una "obsesión", según indicó el medio El Mundo.

El presunto homicida permanece en el nosocomio hasta que este estabilizado. Posteriormente, las autoridades policiales tomarían su declaración para luego pasar a disposición judicial.

Por otro lado, el cuerpo de Polo fue velado durante el viernes por la noche. Ello, luego de que su hija comunicará a través de redes sociales el fallecimiento de su madre. El velatorio de la artista se realiza de manera íntima.

La cantante y artista sevillana Encarnita Polo fue encontrada sin vida al interior de una residencia de adultos mayores en la ciudad de Ávila en España. El presunto autor del crimen sería otro residente que pertenecía al área de psiquiatría. La investigación por su deceso continúa.