Minsa exige sanciones penales y una indemnización por parte del 'Cártel de Laboratorios'

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Salud rechazó las prácticas del 'Cártel de Laboratorios', asimismo anunció una serie de medidas legales y administrativas para lograr justicia tras conocerse que habría manipulado licitaciones durante 14 años.

Comunicado con medidas

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud expresó su "rechazo absoluto" al 'Cártel de Laboratorios' que entre 2006-2020 habrían manipulado licitaciones "para lucrar con la salud de los peruanos, afectando el abastecimiento de tratamientos oncológicos, antibióticos, suplementos contra la anemia, entre otros".

En ese sentido, "el Minsa no ha esperado a este fallo para actuar", anunciaron que el 25 de julio del 2024, el procurador público del Minsa interpuso una denuncia penal por los hechos denunciados.

"Con la resolución firme del Indecopi como nueva prueba irrefutable, solicitaremos al Ministerio Público que revalúe el caso y profundice las investigaciones contra todos los responsables, sean privados o públicos. (...) Hemos coordinado con la Procuraduría para iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir una indemnización por los daños y perjuicios causado al Estado", detallaron.

Afirmaron que tienen el objetivo de obtener una reparación económica que iguale o supere la multa administrativa de S/539 millones impuesta por Indecopi. Además, solicitarán al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que evalúe iniciar procesos sancionadores contra las empresas.

"El Minsa gestionará ante las instancias correspondientes que los montos obtenidos por las indemnizaciones sean destinados exclusivamente a fortalecer el Seguro Integral de Salud (SIS), devolviendo a los pacientes los recursos que les fueron arrebatados ilegalmente", informaron.

Finalmente, ratificaron su política de "tolerancia cero" ante cualquier acto de corrupción y remarcó que continuará adoptando todas las medidas necesarias para proteger el uso adecuado de fondos públicos.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/LSNBicscOy — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 25, 2025

Indecopi sanciona a 13 empresas farmacéuticas

La Comisión de Defensa de Libre Competencia de Indecopi, sancionó a 13 empresas, entre laboratorios y distribuidoras, con una multa total de 100 852.72 UIT, equivalente a más de S/ 539 millones de soles. Se coludieron por un lapso de 14 años para obtener licitaciones con Minsa y Essalud. Hay cinco ejecutivos involucrados.

La investigación de este instituto comprobó que estas compañías acordaron entre 2006 y 2020 coordinaron sus propuestas y abstenciones para ganar las licitaciones de compras de medicamentos. Esto afectó el abastecimiento de productos farmacéuticos en los hospitales públicos.

Indecopi agregó que cinco ejecutivos involucrados en la infracción fueron sancionados con una multa conjunta de 262.67 UIT (equivalente a más de S/ 1.4 millones de soles). Además, las firmas castigadas deberán implementar programas de cumplimiento de las normas de libre competencia por un periodo de cinco años.

Es por ello que, el Ministerio de Salud exigió sanciones penales y una indemnización al Estado por parte del 'Cártel de Laboratorios' por lucrar con la salud de los peruanos.