385 incendios forestales han ocurrido en el 2026: Cusco es la región que registró más casos

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, brindó un balance actualizado sobre los incendios forestales que afectan diversas regiones del país. La autoridad precisó que en lo que va del presente año se han reportado un total de 385 siniestros de esta naturaleza.

Estadísticas oficiales de incendios forestales

El titular del sector agrario explicó que la temporada crítica de estos siniestros se concentra tradicionalmente entre los meses de julio y noviembre. Como referencia histórica, recordó que el año con mayor afectación registrada fue el 2024, acumulando un total de 1966 casos a nivel nacional.

"En este 2026 tenemos 385 incendios forestales registrados. Es importante informar a la población que los incendios forestales en el Perú se registran desde el mes de julio hasta el mes de noviembre. El año que más hemos tenido incendios ha sido el 2024 con 1966 casos de incendio", detalló.

El mapa estadístico sitúa a la región imperial en la cúspide de la emergencia ambiental debido a la propagación constante de las llamas en zonas rurales. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre el territorio cusqueño para evitar mayores daños a la cobertura vegetal.

"La región que más incendios ha presentado es la región del Cusco con 61, Cajamarca con 55, Ancash con 41, etc.", indicó.

Intervención ministerial en Cusco y despliegue de aeronaves para sofocar el fuego

El ministro Vinelli confirmó su desplazamiento personal hacia las zonas críticas del sur peruano para supervisar directamente las tareas de control operativo. Durante su visita de inspección, constató una reducción progresiva de las emergencias activas tras la intervención de las brigadas especializadas sobre el terreno.

"Ayer hemos estado en la región del Cusco, personalmente en Cusco y cuando hemos llegado teníamos 8 incendios de los cuales 5 estaban controlados y 3 estaban activos. Luego de estar durante el día en la tarde finalmente hemos dejado 2 incendios activos y para eso se ha dispuesto que se quede un helicóptero", detalló.

Para liquidar los últimos puntos de calor en zonas agrestes, el sector dispuso la incorporación de maquinaria aérea con capacidad de descarga masiva de líquido. Estas operaciones combinadas optimizan los tiempos de respuesta en lugares de difícil acceso terrestre para los brigadistas locales.

"Se ha dispuesto que el día de hoy a las 5 de la mañana un avión Spartan con unas cajas de 100 litros de agua pueda regar toda esa zona para apagar el incendio y también un helicóptero con un helibalde que lleva 1200 litros de agua para que los dos equipos actúen", indicó.

En ese sentido, los incendios forestales continúan exigiendo una respuesta articulada y multisectorial entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales para proteger los ecosistemas vulnerables del país.