Abelardo De La Espriella recibió credenciales como nuevo presidente de Colombia

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este jueves 25 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó las credenciales que reconocen a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia para el período 2026-2030.

Asimismo, quien también recibió dicho documento fue su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano. Ambos asumirán funciones a partir del próximo 7 de agosto.

Colombia entra su sucesión constitucional

El acto llevado a cabo en Bogotá se dio a menos de 24 horas de que el CNE presentara los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial colombiana llevada a cabo el pasado domingo 21 de junio, la cual dio como ganador al derechista Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria) por sobre el oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico).

Según las cifras oficiales tras el escrutinio, el electo mandatario obtuvo 12 960 166 votos, mientras que su contendor de turno,12 708 312. Con la entrega de las credenciales, el proceso electoral colombiano entra en su fase de transición.

En ese sentido, el Gobierno entrante se prepara desde hoy para la conformación de su gabinete, así como a las primeras acciones que asumirán en el inicio de su administración, vinculadas en todo momento a los "modelos" que impulsan, por ejemplo, Donald Trump y Nayib Bukele, en materia de economía y lucha contra la delincuencia.

De acuerdo con ley electoral, el flamante titular de la Casa de Nariño (Palacio Presidencial de Colombia) solo estará en el cargo por cuatro años, debido a que no existe la reelección presidencial en aquel país.

Advertencia a los grupos armados y solidaridad con Venezuela

Durante el discurso ofrecido esta mañana en la capital colombiana, Abelardo De La Espriella se dirigió a los grupos armados de su país, dándoles un "plazo" para que depongan las armas, puesto que, una de las principales y primeras acciones que tomará será enfrentar este flagelo.

"A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: Disponen de un mes para entrar en razón, para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas, ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin", señaló.

#ElCalentao 🥘 | En su primer discurso tras recibir la credencial presidencial, Abelardo de la Espriella lanzó un mensaje a los grupos armados ilegales y anunció una política de mano dura contra el crimen organizado. 🇨🇴



El presidente electo aseguró que su gobierno exigirá el... pic.twitter.com/qPlahfGCou — Señal Colombia (@SenalColombia) June 25, 2026

Del mismo modo, De LA Espriella utilizó su cuenta de "X" para referirse a los terremotos ocurridos en Venezuela, la noche del martes 24 de junio, expresando su solidaridad por lo ocurrido.

"Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá", escribió.

Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá.



(A.D.L.E) 🇨🇴🇻🇪 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 25, 2026

De esta manera, Colombia empieza a vivir una nueva etapa política, tras los últimos cuatro años bajo la gestión del izquierdista Gustavo Petro.