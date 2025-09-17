Accidente en Ayacucho: ¿Qué pasó con las víctimas de bus que se despisto en la vía Libertadores?

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente en la vía Los Libertadores, en Ayacucho, enlutó a 16 familias y condenó a más de 14 heridos, el pasado 14 de mayo del 2024, cuando el bus de la empresa Civa se despistó en una carretera que se encontraba en pésimo estado.

A más de un año de ocurrido este trágico accidente, Exitosa conoció el estado de una de las pasajeras que resultó gravemente herida. Conozca qué pasó tras el accidente y si la compañía se hizo responsable.

Chofer de bus se quedó dormido

María Elena Martínez es la madre de una de las víctimas del accidente de tránsito, Nathaly Granados Martínez, quien en aquel entonces había culminado su Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). La madre de la joven de 26 años, mostró su indignación por la condena que se le busca imponer a Santos Custodia, chofer de la unidad siniestrada que aceptó que se quedó dormido.

" Ahora solamente le quieren imponer solo 5 años de condena suspendida. Prácticamente, él se va libre irá a su casa e irá a firmar cada dos meses. Esto realmente nos indigna a todas las familias y mucho más a Nathaly Granados, porque mi hija, que es médico, hoy todavía se encuentra con terapia y rehabilitación", expresó.

La joven Serumista sufrió una fractura en la cervical, además de fracturas en las piernas, múltiples contusiones, según contó su madre como resultado tiene placas y tornillos en la columna, ha recibido injertos de piel, aún tiene operaciones pendientes, para poder trasladarse se ve obligada a usar un collarín, recibe terapia psicológica y de rehabilitación física.

Civa no asumió gastos

Martínez informó que hasta la fecha la empresa de transportes Civa no se ha hecho responsable de los gastos médicos tras el accidente. Según contó se ha tenido dos reuniones con la compañía, que en su momento afirmó se haría cargo de los sucedido.

"Civa no ha respondido a absolutamente nada, con decirte que ni siquiera le ha devuelto el pasaje que ella compró para subirse a ese bus. (...) Todos los gastos médicos han sido asumidos por nosotros, por la familia", reveló.

Sumado a ello, dio a conocer que durante los cinco meses que su hija estuvo internada en el Hospital Rebagliati, en ningún momento se acercó algún representante de la empresa y hasta la fecha no se comunican, pese a que el juez pide que concilien.

La madre de Nathaly Granados exhortó a las autoridades, hizo un llamado para que su hija logre recibir justicia, pues el accidente le ha marcado de por vida. Por ello, pide una reevaluación del caso, para que se logre cambiar la condena contra el conductor del bus siniestrado en donde 16 personas fallecieron, entre ellos el ex contralor Edgar Alarcón.