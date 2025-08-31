Accidente en el km 24 de la Panamericana Sur deja cinco heridos tras choque entre tráiler y bus turístico

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del domingo 31 de agosto, un grave accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 24 de la Panamericana Sur, generando alarma entre los conductores y transeúntes de la zona.

Según informó Exitosa, un tráiler que transportaba papas, procedente de la avenida María Reiche, en Lurín, perdió el control tras presuntamente sufrir una falla en el sistema de frenos y terminó empotrándose contra un bus de transporte turístico que venía desde Ica.

Dentro del vehículo de pasajeros viajaban 48 jóvenes universitarios que se dirigían al sur por motivos académicos. El impacto provocó pánico entre los ocupantes y ocasionó que cinco de ellos resultaran heridos. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales en el siniestro.

El choque desencadenó un intenso tráfico vehicular en sentido sur a norte, lo que obligó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a redoblar esfuerzos para controlar la congestión y facilitar el paso de las ambulancias.

Jóvenes trasladados a clínicas locales

Los cinco heridos fueron auxiliados rápidamente por los servicios de emergencia y trasladados a la Clínica Delgado y a la Clínica Santa Marta, donde recibieron atención médica inmediata. Según el parte preliminar, presentan lesiones principalmente en brazos y piernas, pero su estado es estable.

De acuerdo con información proporcionada por la PNP, los afectados se encuentran fuera de peligro, aunque se mantienen en observación para descartar complicaciones posteriores. Este rápido accionar evitó que el accidente pasara a mayores consecuencias.

Un testigo relató que el tráiler, de aproximadamente 20 a 25 toneladas, no logró controlar la curva en la avenida María Reiche, lo que terminó provocando el violento choque.

Zona peligrosa y con antecedentes

Los pobladores del sector señalaron a nuestro medio que en la curva de la avenida María Reiche los accidentes automovilísticos son frecuentes, debido tanto al tránsito pesado como a las condiciones de la vía.

En ese sentido, pidieron que las autoridades evalúen medidas de seguridad, como señalización reforzada, reductores de velocidad y mayor presencia policial.

El accidente puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de mejorar la seguridad vial en esta transitada carretera, especialmente en los tramos donde los vehículos pesados circulan con frecuencia. La PNP continuará con las investigaciones para determinar con precisión las causas y establecer responsabilidades.

Aunque el hecho dejó cinco jóvenes heridos, el saldo pudo haber sido más grave considerando que el bus transportaba a casi medio centenar de pasajeros. La rápida acción en la Panamericana Sur, en Lurín, de los equipos de auxilio y la ausencia de víctimas mortales han sido considerados un alivio dentro de un suceso que, por poco, pudo terminar en tragedia.