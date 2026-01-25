Vía Expresa Sur: Municipalidad de Lima inicia tardía instalación de puentes peatonales tras muerte de adulta mayor

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima inició la instalación de puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur, apenas días después de que una mujer de 70 años muriera atropellada mientras intentaba cruzar la vía. El hecho, ocurrido la semana pasada, puso en evidencia la falta de infraestructura segura para peatones en una obra que había sido inaugurada recientemente.

Vecinos y transeúntes habían advertido desde hace meses que la ausencia de señalización y pasos peatonales convertía el cruce en una tarea peligrosa. La tragedia terminó por acelerar una medida que, según los residentes, debió implementarse desde el inicio.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que los trabajos comenzaron el 23 de enero, en coordinación con el alcalde de Surco, Carlos Bruce, y que están a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

Vengo conversando con mi amigo @Carlos_Bruce alcalde de la @munisurco1, para tomar acción próximamente en el Cerro Centinela y le he anunciado que hoy comenzarán los trabajos de los puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur. La ciudad no descansa, nosotros tampoco. — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) January 23, 2026

Puentes provisionales cuestionados

Aunque la instalación de estas estructuras busca reducir el riesgo de nuevos accidentes, varios vecinos han expresado su descontento. Señalan que los puentes no consideran la accesibilidad de adultos mayores ni personas con movilidad reducida.

"Lo que han debido hacer es proyectar los puentes con ascensor. Subir ocho o nueve metros no es viable para todos", declaró una residente al medio estatal TV Perú.

Instalación tendrá una demora de 15 días para luego dar paso a la construcción de puentes de concreto.

La falta de iluminación en la zona es otro factor crítico. Durante la noche, la visibilidad es limitada y obliga a los peatones a cruzar en condiciones precarias, exponiéndose al tránsito veloz. EMAPE informó que ya se iniciaron trabajos de alumbrado público entre la avenida Paseo de la Castellana y la avenida Ayacucho, con el objetivo de mejorar la seguridad nocturna.

Inspectores en riesgo

Mientras se instalan los puentes, la seguridad depende de inspectores de tránsito que detienen vehículos con silbatos y barras luminosas para permitir el cruce. Sin embargo, esta labor los expone directamente al peligro en una vía rápida.

De hecho, una trabajadora municipal ya fue atropellada en el mismo tramo, lo que evidencia que las medidas temporales no reemplazan la necesidad de infraestructura adecuada.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, Franklin Barreto, sostuvo que un accidente mortal en la Vía Expresa Sur era inevitable, debido a que esta fue inaugurada de manera apresurada y no cuenta... pic.twitter.com/N6G749yrgb — Exitosa Noticias (@exitosape) January 20, 2026

La muerte de una adulta mayor en la Vía Expresa Sur obligó a la Municipalidad de Lima a iniciar la instalación de puentes peatonales, una medida que llega a deshora y que aún genera dudas sobre su efectividad. Los vecinos insisten en que la seguridad vial requiere soluciones integrales: accesibilidad, iluminación y señalización permanente, no solo respuestas reactivas tras una tragedia.