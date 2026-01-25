Presidente José Jerí no descarta declarar en emergencia Huaura tras visita inopinada en penales

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su visita inopinada a penales de en las ciudades de Huaral y Huacho, el presidente José Jerí manifestó que podría evaluarse una declaratoria de emergencia en la provincia de Huaura. Esto debido a los altos índices de criminalidad que se han reportado en los últimos meses.

No lo descarta

Antes de su ingreso a dos establecimientos penitenciarios, el jefe de Estado atendió a los medios y no descartó la posibilidad de aplicar esta medida en la provincia mencionada. Aseguró que si dependiera solo de él, emitiría la declaración en la brevedad, sin embargo, es algo que debe coordinar con altos mandos de la Policía Nacional.

"Si por mí fuera, mañana mismo declaramos el estado de emergencia, y por eso la coordinación que tenemos con el general Farías es justamente para levantar la información acá, en el campo. Si la medida nos va a ayudar a combatir de una forma más rápida la delincuencia, lo vamos a hacer sin lugar a dudas", sostuvo Jerí.

El mandatario mencionó que lo que vaya a encontrar en el interior de los penales será crucial para elaborar un informe y presentarlo a la Presidencia del Consejo de Ministros. Consideró que era probable hallar varios elementos que obligarían a la declaratoria en Huaura.

🔵Presidente de la república, José Jerí, lideró requisas que desmantelaron redes criminales en penales de Huacho y Huaral👉https://t.co/q9Nj69uwFW pic.twitter.com/qH6cOkMMrN — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) January 25, 2026

"Qué tanto vamos a encontrar, va a ser uno de los elementos de convicción que nos va a generar justamente la información necesaria para poder solicitar ante el Consejo de Ministros la declaratoria de emergencia. Estoy convencido de que vamos a encontrar grandes cosas acá, pero hay que seguir los procedimientos. ", precisó.

Sin señal cerca de los penales

Indicó que a pesar de que en los establecimientos penitenciarios se han instalado bloqueadores de señal, hay personas desde el exterior, que mediante antenas artesanales, ayudan a los internos. Agregó que en las cárceles también operarían algunos malos elementos.

Cuando he estado adentro, no hay señal, que es lo más importante. El perímetro, si son metros más o metros menos, eso habría que consultarlo con la concesionaria, es una tarea que me llevo pendiente. Hay que tener consideración que los bloqueadores justamente tienen el trabajo de bloquear la señal", señaló.

