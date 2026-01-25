Tragedia en San Borja: Motociclista muere en fatal accidente de tránsito mientras manejaba por la Panamericana Sur

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un motociclista falleció este sábado en un accidente de tránsito registrado en la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Pentagonito, en el distrito de San Borja. El hecho ocurrió en horas de la tarde y generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el hombre se desplazaba en sentido de norte a sur cuando perdió el control de su unidad. Las primeras hipótesis apuntan a que se habría despistado, aunque no se descarta que la moto haya sido embestida por otro vehículo. Las investigaciones buscan determinar con precisión las circunstancias del accidente.

Pese a la llegada de ayuda, el motociclista —que aún no ha sido identificado— murió en el lugar, según reportes ciudadanos. El accidente ocasionó el bloqueo de un carril de la vía por algunos minutos, mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima y el tránsito quedó normalizado en ambos sentidos.

Estadísticas preocupantes

Este caso se suma a la alarmante cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del 2026. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), 162 personas han perdido la vida en el país, de las cuales 41 casos corresponden a la región Lima. Estas cifras reflejan la persistencia de un problema estructural: la falta de cultura de seguridad vial y el alto nivel de riesgo en las vías rápidas.

Falta de seguridad y cultura vial pone en peligro vida de motociclistas

Recomendaciones de seguridad vial

Las autoridades recuerdan a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción preventiva. En el caso de motociclistas, se recomienda:

Usar siempre casco certificado y elementos de protección como guantes y chaquetas reforzadas.

y elementos de protección como guantes y chaquetas reforzadas. Evitar maniobras riesgosas y mantener distancia prudente con otros vehículos.

con otros vehículos. Revisar periódicamente el estado mecánico de la moto, incluyendo frenos y neumáticos.

de la moto, incluyendo frenos y neumáticos. No conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren la capacidad de reacción.

Asimismo, se aconseja a los motociclistas circular por los carriles adecuados y respetar las señales de tránsito, especialmente en vías de alta velocidad como la Panamericana Sur.

El accidente en San Borja refleja la vulnerabilidad de los motociclistas en las principales arterias de Lima y la necesidad de reforzar las medidas de prevención. Con más de 160 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año, las autoridades insisten en que la seguridad vial debe ser una prioridad para reducir estas cifras y proteger la vida de los ciudadanos.