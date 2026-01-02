Terror en Independencia: Motociclista es acribillado a balazos por supuestos amigos en plena vía pública

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

A penas iniciado el 2026, diversos hechos de sangre se suscitan en la capital. Esta vez en el distrito de Independencia un motociclista fue asesinado por supuestos amigos en plena vía pública.

La noche del jueves 1 de enero, en el asentamiento humano Cruz de Mayo, en el cruce del pasaje César Vallejo y prolongación Las Gladiolas, un hombre a bordo de una motocicleta fue acribillado a balazos por quienes serían sus amistades.

Según lo registrado por las cámaras de seguridad de la zona, se observa a tres personas llegando a bordo de un vehículo menor. Dos de ellos descienden, uno de estos se desplazó hacia la izquierda, mientras que el otro se aleja unos metros hacia la derecha.

El primero en bajar de la motocicleta, se dirigió a una pared para realizar un acto que si bien no pudo ser identificado con claridad, al encontrarse un spray en la escena del crimen, haría indicar que se disponía a realizar pintas vandálicas en la fachada de una vivienda.

Por su parte, el otro individuo se alejó unos metros como buscando a alguien y, al retornar nuevamente de manera sigilosa, a sangre fría abre fuego contra a la víctima, que era el conductor de la unidad y cuya identidad no ha sido confirmada.

Tras ello, el occiso cayó en la pista junto a su vehículo evidenciando que el impacto fue letal. Acto seguido, el hombre que efectuó el disparo junto al otro emprendieron su fuga con la motocicleta en dirección a la zona Los Gladiadores abandonando así a la víctima. Previo a escapar le retiraron el casco al fallecido para colocárselo uno de ellos, pero el accesorio cayó al suelo.

Autoridades investigan el móvil del crimen

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron a la escena del crimen acordonando el perímetro y trasladaron el cadáver a la Morgue Central de Lima para las diligencias de ley. Por ahora, se investiga si el hecho responde a un ajuste de cuentas o a un conflicto interno en una organización criminal.

Por su parte, los vecinos aseguraron que la víctima no era conocida en dicha zona. Además, denunciaron la falta de patrullaje y escasa iluminación de noche, lo que sería un aspecto que contribuiría a la inseguridad.

