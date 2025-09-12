Incendio en la Vía Expresa: Policía consuela a taxista que perdió su herramienta de trabajo

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entre las 3 y 4 de la tarde este jueves 11 de septiembre, un auto fue consumido por las llamas en plena Vía Expresa de Paseo de La República a la altura de las estaciones Aramburú y Domingo Orué. Debido a este suceso, los buses del Metropolitano y los autos particulares que circulan por esta importante arteria de la capital, debieron ser detenidos por varios minutos mientras los rescatistas intentaban controlar el siniestro.

Policía consuela a taxista que perdió su vehículo en incendio en la Vía Expresa

Gracia a la rápida acción de las unidades de bomberos que acudieron hasta el lugar y de agentes de la PNP que mantuvieron el tránsito a raya, se logró contener las llamas sin heridos ni daños materiales. Eso sí, el auto sedán quedó consumido totalmente por el fuego.

Justamente, este hecho dejó completamente destruido al propietario del vehículo quien solo tuvo tiempo para sacar unos documentos antes que su principal herramienta de trabajo quedara destruida. Fue ahí cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú abrazó a este hombre consolándolo durante varios segundos.

Este momento fue captado por uno de los curiosos que se acercaron hasta la parte superior de la Vía Expresa por lo que el momento se convirtió en viral en las redes sociales al revelar el dolor de esta personas que tendrá que comenzar de cero para salir adelante.

Incendio en la Vía Expresa genera demora en el Metropolitano

Como era de esperarse, la restricción del tránsito, con sentido hacia el centro de Lima, en la Vía Expresa, generó gran malestar en los conductores que se encontraban en esa arteria en dicho momento. Esto también afectó la circulación de los buses del Metropolitano ocasionando demoras y largas colas en las estaciones.

Por ello, ATU emitió un comunicado disculpándose con los usuarios y alertando sobre los inconvenientes presentados a los pasajeros. Por suerte, luego de aproximadamente 30 minutos, el siniestro fue controlado por lo que el sistema volvió a la normalidad.

"Se presentan demoras en la llegada de los buses, en sentido sur a norte, debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo", indicaron.

En resumen, un policía abrazó y consoló a un taxista que perdió su herramienta de trabajo durante el incendió que se produjo en plena Vía Expresa.