RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Una pena

Incendio en la Vía Expresa: Policía consuela a taxista que perdió su herramienta de trabajo

Un ciudadano perdió el vehículo con el que ofrecía sus servicios de taxi luego que se incendiaria en plena Vía Expresa. La escena se ha hecho viral en las redes sociales.

Taxista fue consolado por policía tras perder su auto en incendio.
Taxista fue consolado por policía tras perder su auto en incendio. (Foto: Composición Exitosa)

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Entre las 3 y 4 de la tarde este jueves 11 de septiembre, un auto fue consumido por las llamas en plena Vía Expresa de Paseo de La República a la altura de las estaciones Aramburú y Domingo Orué. Debido a este suceso, los buses del Metropolitano y los autos particulares que circulan por esta importante arteria de la capital, debieron ser detenidos por varios minutos mientras los rescatistas intentaban controlar el siniestro.

Policía consuela a taxista que perdió su vehículo en incendio en la Vía Expresa

Gracia a la rápida acción de las unidades de bomberos que acudieron hasta el lugar y de agentes de la PNP que mantuvieron el tránsito a raya, se logró contener las llamas sin heridos ni daños materiales. Eso sí, el auto sedán quedó consumido totalmente por el fuego.

Justamente, este hecho dejó completamente destruido al propietario del vehículo quien solo tuvo tiempo para sacar unos documentos antes que su principal herramienta de trabajo quedara destruida. Fue ahí cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú abrazó a este hombre consolándolo durante varios segundos.

Este momento fue captado por uno de los curiosos que se acercaron hasta la parte superior de la Vía Expresa por lo que el momento se convirtió en viral en las redes sociales al revelar el dolor de esta personas que tendrá que comenzar de cero para salir adelante.

MML anuncia desvíos por cierre en tramos de av. Universitaria por obras de Vía Expresa Norte
Lee también

MML anuncia desvíos por cierre en tramos de av. Universitaria por obras de Vía Expresa Norte

Incendio en la Vía Expresa genera demora en el Metropolitano

Como era de esperarse, la restricción del tránsito, con sentido hacia el centro de Lima, en la Vía Expresa, generó gran malestar en los conductores que se encontraban en esa arteria en dicho momento. Esto también afectó la circulación de los buses del Metropolitano ocasionando demoras y largas colas en las estaciones.

Por ello, ATU emitió un comunicado disculpándose con los usuarios y alertando sobre los inconvenientes presentados a los pasajeros. Por suerte, luego de aproximadamente 30 minutos, el siniestro fue controlado por lo que el sistema volvió a la normalidad.

"Se presentan demoras en la llegada de los buses, en sentido sur a norte, debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo", indicaron.

Vehículo se incendia en plena Vía Expresa y genera retraso en buses del Metropolitano
Lee también

Vehículo se incendia en plena Vía Expresa y genera retraso en buses del Metropolitano

En resumen, un policía abrazó y consoló a un taxista que perdió su herramienta de trabajo durante el incendió que se produjo en plena Vía Expresa.

Temas relacionados incendio policía Redes Sociales Taxista Vía Expresa viral

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA