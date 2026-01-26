Accidente del Metropolitano: Presidente de ATU asegura que protocolos se activaron correctamente

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Autoridad de Transporte de Lima y Callao, David Hernández, quien llegó al lugar donde se registró el choque de un bus del Metropolitano, aseguró que los protocolos para atender la emergencia se activaron correctamente.

Se investigará el accidente

Hernández detalló que producto del accidente que dejó a 36 personas heridas no se registraron lesionados de gravedad y brindó más información sobre lo ocurrido.

"No hay heridos graves ni ha habido una afectación mayor a las personas, los usuarios, gracias a Dios, han estado a buen recaudo. 25 personas han sido llevadas como protocolo de atención, pero solamente 9 han estado en lo que es el nivel de requerimiento de lo que es una condición de riesgo. Por supuesto hay heridos pero leves", indicó.

Asimismo, tal como lo informó el aviso en redes sociales de la ATU, se investigarán las causas de este siniestro que causó gran conmoción durante las primeras horas de la mañana.

"Hay tres condiciones que tienen que haber en un siniestro, está el conductor por supuesto, está el tema de vehículo y la vía. Habría que ver que condición fue la que generó justamente que esto ocurriera", aseguró.

Atención oportuna

Como se recuerda, el accidente se registró en hora punta, y tras el choque, las cámaras de América TV pudieron captar los largos minutos de espera y angustia que vivieron los pasajeros de la unidad afectada. Una mujer herida en el interior del bus incluso reclamó la falta de información por parte de la ATU para la atención de la emergencia.

Respecto a ello, el titular de la ATU consideró que los protocolos de emergencia se activaron de forma correcta y se pudo atender a los afectados.

"Al contrario, lo que se ha hecho es la priorización, en ese momento, si ustedes van a imágenes de los que estuvieron desde el inicio, el protocolo primero es la evacuación de personas, la identificación de los heridos, la atención de los heridos. Los heridos más graves fueron llevados en las dos primeras ambulancias (...) Luego de ello, ya lo que ha habido ha sido una evaluación por parte de la policía de las personas que no necesitaban ayuda médica", explicó.

Resaltó que uno de los primeros que activo el protocolo fue el propio conductor del bus y el jefe de la estación México. Además, indicó que darán un reporte de lo ocurrido a media tarde.

