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Activación de quebradas pueden reportarse en Huánuco y San Martín: Fíjate las provincias en alerta para las próximas 24 horas

El INDECI advirtió la posible activación de quebradas a consecuencia de las lluvias intensas que se registrarán en las próximas horas en dos regiones del Perú.

Alerta activación de quebradas para las próximas horas.
Alerta activación de quebradas para las próximas horas. GEC

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/03/2026

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en dos regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones intensas (alerta naranja) en las algunas provincias de las regiones de Huánuco y San Martín.

Según el Aviso N.º 077-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este viernes 20 de marzo. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.
  • San Martín: Bellavista, El Dorado, Lamas, Mariscal Cáceres, San Martín y Tocache.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el 12 de marzo, Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 92 distritos de 41 provincias correspondientes a 14 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

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Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país, en un escenario donde el Fenómeno El 'Niño Costero' empieza a hacerse notar cada día más.

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