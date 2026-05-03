Martín Vizcarra arremete contra Rafael López Aliaga tras denuncias de fraude en Elecciones 2026

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El escenario político nacional se ha visto sacudido por las recientes declaraciones de Martín Vizcarra contra Rafael López Aliaga. El expresidente señaló la falta de coherencia en el discurso del líder celeste, quien ahora busca amparo en instituciones internacionales ante su derrota.

Cuestionamientos a la coherencia de Renovación Popular

Martín Vizcarra utilizó sus plataformas digitales para resaltar que el candidato de Renovación Popular incurre en una contradicción ideológica severa. Durante su campaña, López Aliaga prometió retirar al Perú de pactos internacionales, pero hoy recurre a ellos para validar sus denuncias electorales.

"Solo Porky supera a Porky. En campaña se llenaba la boca prometiendo retirar al Perú de los pactos y organismos internacionales. Pero, ahora frente a su inminente derrota, denunciará un supuesto fraude ante esas mismas instituciones, encima exige a la ONPE abstenerse", señaló.

El expresidente también aprovechó para recordar que la gestión municipal de Lima ha estado marcada por promesas de campaña aún no concretadas. Vizcarra ironizó con que los problemas logísticos de la alcaldía son pequeños frente al espectáculo mediático del presunto fraude.

Para el exmandatario, la exigencia de detener el proceso electoral carece de fundamentos democráticos y busca presionar a las autoridades de manera indebida. Esta postura ha generado una ola de comentarios divididos en las redes sociales sobre la estabilidad del actual proceso.

Solo Porky supera a Porky. En campaña se llenaba la boca prometiendo retirar al Perú de los pactos y organismos internacionales. Pero, ahora frente a su inminente derrota, denunciará un supuesto fraude ante esas mismas instituciones, encima exige a la ONPE abstenerse de... — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) May 4, 2026

Acciones legales e incertidumbre en el conteo oficial

La defensa de Rafael López Aliaga sostiene que existió una manipulación sistemática en las actas correspondientes a la denominada "serie 900,000". Según su equipo, estas irregularidades habrían beneficiado directamente a Roberto Sánchez para desplazarlo del segundo lugar en el conteo.

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones ha pedido calma a los personeros y candidatos para que el conteo finalice sin incidentes mayores. La ONPE ha reiterado que los retrasos en la apertura de mesas no constituyen un fraude, sino incidentes logísticos.

El clima de polarización se agrava con las denuncias penales cruzadas entre los actores políticos y los jefes de las instituciones encargadas de los comicios. Martín Vizcarra critica a Rafael López Aliaga por denunciar fraude en las elecciones mientras el escrutinio oficial define el balotaje.

Este enfrentamiento marca un punto crítico en la carrera hacia la segunda vuelta, donde la legitimidad de las instituciones electorales está bajo constante ataque. La ciudadanía espera una resolución clara que permita dar certidumbre al futuro democrático del país en este año electoral.