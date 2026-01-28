Advierten lluvias de hasta FUERTE INTENSIDAD en 18 regiones del país: Revisa aquí si tu provincia está bajo alerta

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 18 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 027, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" durante el jueves 29 de enero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, las cuales se detallan a continuación:

Amazonas : Chachapoyas, Bongara, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.

: Chachapoyas, Bongara, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Áncash : Huaraz, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay.

: Huaraz, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay. Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau. Arequipa : Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Ayacucho : Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca : Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Cusco : Cusco, Acomayo, Anta, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi.

: Cusco, Acomayo, Anta, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi. Huancavelica : Huancavelica, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytara y Tayacaja.

: Huancavelica, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytara y Tayacaja. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañon y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañon y Yarowilca. Ica : Chincha.

: Chincha. Junín: Huancayo, Concepción, Jauja, Junín, Tarma, Yauli y Chupaca.

Huancayo, Concepción, Jauja, Junín, Tarma, Yauli y Chupaca. La Libertad : Ascope, Bolívar, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago De Chuco y Gran Chimú.

: Ascope, Bolívar, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago De Chuco y Gran Chimú. Lima : Lima, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Lima, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Moquegua : Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.

: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. Pasco : Daniel Alcides Carrión y Oxapampa.

: Daniel Alcides Carrión y Oxapampa. Piura : Ayabaca y Huancabamba.

: Ayabaca y Huancabamba. Puno : Puno, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar y San Román.

: Puno, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar y San Román. Tacna: Tacna, Candarave, Jorge Basadre y Tarata.

📣#Aviso #Senamhi #Minam El 29 de enero, continuarán la nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲https://t.co/VewXcs6UCc pic.twitter.com/qhNaz2ScI2 — Senamhi (@Senamhiperu) January 27, 2026

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente precisaó que continuarán las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra central y sur.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además se espera lluvia dispersa en la costa.

Asimismo, se esperan acumulados de lluvia entre los 13 y 29 mm/día en la sierra norte, entre 11 y 23 mm/día en la sierra centro y valores entre 12 y 27 mm/día en la sierra sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.